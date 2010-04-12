RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 68666867686868696870>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 939
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
130
5. более 75%
64%
599
Всього голосів : 939
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 08:38

вроде из источников вп хотят ввести не на всей территории, а только в донецкой, луганской и возможно запорожской обл.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 4054
З нами з: 13.09.09
Подякував: 2 раз.
Подякували: 365 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 08:40

7км 27,90-27,95
Востаннє редагувалось prodigy в Пон 26 лис, 2018 09:36, всього редагувалось 1 раз.
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
prodigy
 
Повідомлень: 4331
З нами з: 03.12.13
Подякував: 1936 раз.
Подякували: 1192 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 08:42

  zРадио написав:
  Игорь Алексеевич написав:черновил заявил, что если будет паника в банковской системе, то нбу введет спец.распоряжение.
а что кто то сомневается, что не будет паники???)))
100% будет, особенно в ближ три недели.


Скажем так - те, кто завтра первыми побегут за депозитами, долларами и продуктами, считают себя самыми умными. Хотя на самом деле они самые тупые :mrgreen: Они и провоцируют реакцию тех, кто поумнее - тех, кто сидел бы спокойно, не будь в обществе идиотов


за депозитами можно даже с дивана не вставать :mrgreen:
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
prodigy
 
Повідомлень: 4331
З нами з: 03.12.13
Подякував: 1936 раз.
Подякували: 1192 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 08:44

  diplomnet написав:Военное положение по РНБО: (если проголосуют завтра депутаты)
- без ограничений прав и свобод граждан
- без ограничений банковской системы
- без ограничений свободы слова
- без мобилизации и обьявления войны
- на 60 дней.

Короче в переводе на обычный язык: "У Порошенко мало шансов на выборах, поэтому выборы надо перенести".
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
Повідомлень: 3325
З нами з: 13.06.15
Подякував: 92 раз.
Подякували: 441 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 08:44

дел
Востаннє редагувалось prodigy в Пон 26 лис, 2018 09:36, всього редагувалось 1 раз.
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
prodigy
 
Повідомлень: 4331
З нами з: 03.12.13
Подякував: 1936 раз.
Подякували: 1192 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 09:00

Re: Валютный рынок в контексте

Доброго ранку, шановне товариство!
.... то який сьогодні хід Європейської спільноти, конгресу США і Незалежної України, стосовно вчорашніх подій агресора?
1)....нанадцята стурбованість?
2)....нанадцята занепокоєність?
3)....чи наш головнокомандувач попросить вдарити крилатими ракетами по НАШОМУ Криму, де розташовані чужі воєнні бази?
(а що, маємо право на СВОЇЙ землі проводити "тренування") :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5301
З нами з: 19.10.15
Подякував: 267 раз.
Подякували: 299 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 09:10

про вп шли разговоры с начало года. поэтому все его ждали.
вп - только вводится для затягивания выборов. др.вариантов -0000.
вп можно было вводить еще в 14г., а сейчас политический трюк гаранта.
кстати в начале мес. предс.осбб пришло письмо от властей - подготовить подвал дома под бомбоубежище. еще неделю назад думал, для чего возвращаться к этой теме. а теперь понятно для чего. у власти уже был план.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 4054
З нами з: 13.09.09
Подякував: 2 раз.
Подякували: 365 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 09:16

  Игорь Алексеевич написав:про вп шли разговоры с начало года. поэтому все его ждали.
вп - только вводится для затягивания выборов. др.вариантов -0000.
вп можно было вводить еще в 14г., а сейчас политический трюк гаранта.
кстати в начале мес. предс.осбб пришло письмо от властей - подготовить подвал дома под бомбоубежище. еще неделю назад думал, для чего возвращаться к этой теме. а теперь понятно для чего. у власти уже был план.



результат таємних зустрічей пороха з медведчуком
https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/29615621.html
jump
 
Повідомлень: 2007
З нами з: 18.08.09
Подякував: 64 раз.
Подякували: 391 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 09:17

  Игорь Алексеевич написав:черновил заявил, что если будет паника в банковской системе, то нбу введет спец.распоряжение.
а что кто то сомневается, что не будет паники???)))
100% будет, особенно в ближ три недели.


Да забаньте уже этого пришибленного!
Правильно раньше паникеров пристреливали...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
Повідомлень: 2021
З нами з: 22.02.16
Подякував: 270 раз.
Подякували: 464 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 09:22

  hxbbgaf написав:
  diplomnet написав: «Но Порошенко боится исключительно Тимошенко,
А зря, народ таки может сделать так, чтоб обоим иудам не повезло. И всем остальным, которые грабили страну последние десятилетия, тоже.

Как? Экспроприировать экспроприаторов? Я только за, но уже пробовали, не помогло.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
2
 
Повідомлень: 15017
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1232 раз.
Подякували: 2230 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 68666867686868696870>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: tea і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1377, 1378, 1379
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
13781 1569476
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лис, 2018 02:40
Vitaka
Валютный рынок в мире 1 ... 649, 650, 651
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6500 1374594
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 лис, 2018 15:14
vovan_prm
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 247260
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (5268)
26.11.2018 09:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.