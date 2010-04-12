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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 лис, 2018 08:38
вроде из источников вп хотят ввести не на всей территории, а только в донецкой, луганской и возможно запорожской обл.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Пон 26 лис, 2018 08:40
7км 27,90-27,95
Востаннє редагувалось prodigy в Пон 26 лис, 2018 09:36, всього редагувалось 1 раз.
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Пон 26 лис, 2018 08:42
за депозитами можно даже с дивана не вставать
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Пон 26 лис, 2018 08:44
Короче в переводе на обычный язык: "У Порошенко мало шансов на выборах, поэтому выборы надо перенести".
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Додано: Пон 26 лис, 2018 08:44
дел
Востаннє редагувалось prodigy в Пон 26 лис, 2018 09:36, всього редагувалось 1 раз.
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Пон 26 лис, 2018 09:00
Re: Валютный рынок в контексте
Доброго ранку, шановне товариство!
.... то який сьогодні хід Європейської спільноти, конгресу США і Незалежної України, стосовно вчорашніх подій агресора?
1)....нанадцята стурбованість?
2)....нанадцята занепокоєність?
3)....чи наш головнокомандувач попросить вдарити крилатими ракетами по НАШОМУ Криму, де розташовані чужі воєнні бази?
(а що, маємо право на СВОЇЙ землі проводити "тренування")
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 26 лис, 2018 09:10
про вп шли разговоры с начало года. поэтому все его ждали.
вп - только вводится для затягивания выборов. др.вариантов -0000.
вп можно было вводить еще в 14г., а сейчас политический трюк гаранта.
кстати в начале мес. предс.осбб пришло письмо от властей - подготовить подвал дома под бомбоубежище. еще неделю назад думал, для чего возвращаться к этой теме. а теперь понятно для чего. у власти уже был план.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Пон 26 лис, 2018 09:16
результат таємних зустрічей пороха з медведчуком
Додано: Пон 26 лис, 2018 09:17
Да забаньте уже этого пришибленного!
Правильно раньше паникеров пристреливали...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Пон 26 лис, 2018 09:22
Как? Экспроприировать экспроприаторов? Я только за, но уже пробовали, не помогло.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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