Додано: Пон 26 лис, 2018 10:02

Доброе утро, коллеги, привет, страна!



Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,74/27,76 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги валютного межбанка, как появились признаки расширения гривневой ликвидности, на которое указал рост объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 50 794,8 млн. грн. к отметке 57 706,3 млн. грн. Эта динамика играет на стороне безналичного доллара. Кстати, последнего на нынешних торгах должно быть заметно больше – из-за выходного дня в США на счета экспортеров 23-го упала двойная порция внешнеторговой выручки. Регламент межбанка предполагает появление этой СКВ лишь на следующей сессии, то есть, в понедельник. Так что, это выросшее количество на межбанке СКВ будет за что покупать. Если, конечно, найдутся желающие.



Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 26 ноября с уровней: доллар – 27,75/28,00 UAH/USD, евро – 31,50/32,05 UAH/EUR, рубль - 0,388/0,428 UAH/RUB.



По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не изменился.



Евро по сравнению с 23 ноября по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 23 ноября по спросу не изменился, потеряв 20 пунктов по предложению.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник упало до отметки $1,1335, повысившись до $1,1355 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись к $1,1358 на открытии торгов в Европе.





Дата: 26 ноября 2018 г. на 09.47



Рынок Харькова, «неформальный» опт.



$ - 28,00/28,08 UAH/USD

€ – 31,75/31,95 UAH/EUR

RUB – 0,418/0,422 UAH/RUB



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