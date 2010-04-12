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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 лис, 2018 09:40
zРадио написав:
Скажем так - те, кто завтра первыми побегут за депозитами, долларами и продуктами, считают себя самыми умными. Хотя на самом деле они самые тупые
Они и провоцируют реакцию тех, кто поумнее - тех, кто сидел бы спокойно, не будь в обществе идиотов
Тоже самое говорили когда доллар был последние дни по 8. А обзывали глупыми те, кто не знал где пристроить свою гривну. Пока одни искали банковские ячейки, другие ловили уже 10-й или 15й фгв, и соревновались у кого больше фгв в этом году, а ещё соревновались кто больше социального доллара, но уже по 13 найдет.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 09:42
Aps написав: Starikan написав:
Ну перенесут на пару месяцев, и что изменится? До выборов, кстати, еще четыре.
Выборы весной и выборы летом, это совсем разные выборы.
А подробнее?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Додано: Пон 26 лис, 2018 09:44
зараз би почути версію російської сторони.Зрозуміло,що вона буде неправдивою,але цікаво - з якою версією подій РФ буде виходити на Радбез ООН.
У запровадження воєнного стану ВР поки що не вірю.Думаю,що Опоблок,Самопоміч,Ляшко і Батьківщина не підтримають його.Аргументація - в 2014 році ситуація була і погірше,та Порошенко і РНБО не виходили з ініціативою запровадження воєнного стану.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 09:50
Starikan написав: zРадио написав: Игорь Алексеевич написав:
охрименкона тв-112 сказал, что мвф денег не даст, будет в первые дни паника в банк.системе и инвесторы начнут выводить деньги и уходить с украины.((
Так охри - один из предводителей тех идиотов, о которых я писал
Тем более, что бОльшая часть доходов у него рублевая - у соловья на передаче раза 2-3 в неделю бывает
Когда это он там был??? Да еще 2-3 раза в неделю?
неделю назад видел бородача по IPTV на РТР
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Додано: Пон 26 лис, 2018 09:52
Очікуємо черговий рекорд постів сьогодні.))
Полтава віддає нікому не потрібні
28.00
31.8
7.35
Закони натовпу працюють. Черга біля обмінки до 10 чол.)) Підскочимо до 29-30-35 і можна заводити черговий транш і розвертати натовп на 27.7))
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Додано: Пон 26 лис, 2018 09:54
Игорь Алексеевич написав:
про вп шли разговоры с начало года. поэтому все его ждали.
вп - только вводится для затягивания выборов. др.вариантов -0000.
вп можно было вводить еще в 14г., а сейчас политический трюк гаранта.
кстати в начале мес. предс.осбб пришло письмо от властей - подготовить подвал дома под бомбоубежище. еще неделю назад думал, для чего возвращаться к этой теме. а теперь понятно для чего. у власти уже был план.
Сфоткайте того "листа" , будь ласка, нам сюди - ми подивимся, які конкретно "власті" його писали
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Додано: Пон 26 лис, 2018 09:57
Любі друзі - в лютому 2015 року,коли три дні йшли запеклі бої під Дебальцво,паніки не було.Валютчики підняли курс продажу долара до 40.00,але після 15 числа курс впав до звичного.
Ситуація вже сьогодні вирішиться.Думаю,що Росія більше не буде захоплювати або таранити наші кораблі.
Саме головне,щоб кожен з нас не нагнітав паніку.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 10:02
Доброе утро, коллеги, привет, страна!
Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,74/27,76 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги валютного межбанка, как появились признаки расширения гривневой ликвидности, на которое указал рост объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 50 794,8 млн. грн. к отметке 57 706,3 млн. грн. Эта динамика играет на стороне безналичного доллара. Кстати, последнего на нынешних торгах должно быть заметно больше – из-за выходного дня в США на счета экспортеров 23-го упала двойная порция внешнеторговой выручки. Регламент межбанка предполагает появление этой СКВ лишь на следующей сессии, то есть, в понедельник. Так что, это выросшее количество на межбанке СКВ будет за что покупать. Если, конечно, найдутся желающие.
Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 26 ноября с уровней: доллар – 27,75/28,00 UAH/USD, евро – 31,50/32,05 UAH/EUR, рубль - 0,388/0,428 UAH/RUB.
По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с 23 ноября по спросу и по предложению не претерпел изменений.
Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 23 ноября по спросу не изменился, потеряв 20 пунктов по предложению.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник упало до отметки $1,1335, повысившись до $1,1355 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись к $1,1358 на открытии торгов в Европе.
Дата: 26 ноября 2018 г. на 09.47
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,00/28,08 UAH/USD
€ – 31,75/31,95 UAH/EUR
RUB – 0,418/0,422 UAH/RUB
US
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Додано: Пон 26 лис, 2018 10:06
stryzhko написав:
Очікуємо черговий рекорд постів сьогодні.))
Полтава віддає нікому не потрібні
28.00
31.8
7.35
Закони натовпу працюють. Черга біля обмінки до 10 чол.)) Підскочимо до 29-30-35 і можна заводити черговий транш і розвертати натовп на 27.7))
В Чернигове в Укрэксиме взял по 27.92
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Додано: Пон 26 лис, 2018 10:14
Харьковский опт в тренде дня - 28,00 - 28,10.
А Money24 вообще 28,00 - 28,20.
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