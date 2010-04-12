Додано: Пон 26 лис, 2018 10:45

Сольюсь на пике.

И нет, это не «кому вийна, кому маты ридна», а банальный холодный анализ ситуации.

Рашке - новые санкции.

В Украине - валютный загон на панике.



После чего корабли вернут, курс вернется в «теплые долины».

Я верю в честность Президента

И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......