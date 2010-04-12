lapay написав:Да уж, стратег із Пукіна нульовий. Для чого було обстрілювати кораблі, які вже повертались на базу? Щоб розпустити хвоста перед своїм лохотратом? Тепер Порошенко введе ВС, як обіцяв під час дебальцевських подій. Якщо запоребрикові не повернуть човни і моряків, і не розблокоють Азовське море, то ВС продовжать на невизначений термін, і виборів не буде. Путін все ще мріє змінити українську владу на виборах? Так цей дурник навіть на крок вперед нічого не може прорахувати.
Ви дуже помиляєтесь щодо здатностей гебістів. Варто лише згадати овоча, який був їхнім типовим агентом. Та багато інших. І не чув ніхто про розслідування щодо зняття на ротацію (без заміни) з правого флангу в Дебальцево цілого батальону (за декілька годин до перерізання траси). Хоча встановити винуватця/агента - година роботи навіть для найтупішого опера/слідчого. P.S. Черги в банках менші, ніж зазвичай. Долар в касах є. Паніки немає на даний час
Востаннє редагувалось centurionus в Пон 26 лис, 2018 10:23, всього редагувалось 1 раз.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
Около 10.16 котировки безналичного доллара, рынок которого вышел около 10.10 в реальную сферу, выросли до 27,84/27,87 UAH/USD. Остается определить что доллар толкает вверх: пиратство в Меотийском болоте (римское название Азовского моря), изрядный рост гривневой ликвидности или превентивные мероприятия экспортеров, на счета которых 23-го упала двойная порция внешнеторговой выручки, чтоб подороже в понедельник продать ее половину?
Наш консультант склонен считать, что главными «бычьими» драйверами утром 26-го на отечественном валютном межбанке стали события в районе Корчь-Еникальского пролива и рост гривневой ликвидности. Аргументируя свое мнение приличным не по-понедельничному количеству покупателей СКВ.
stryzhko написав:Очікуємо черговий рекорд постів сьогодні.)) Полтава віддає нікому не потрібні 28.00 31.8 7.35 Закони натовпу працюють. Черга біля обмінки до 10 чол.)) Підскочимо до 29-30-35 і можна заводити черговий транш і розвертати натовп на 27.7))
... щойно проходив повз дві обмінки на Сихові(Львів) - світить /95 - черги/та й взагалі, нікого біля обмінок не було! - тиша....
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Faceless написав:Циничный, конечно, вопрос, но все же. Если завтра начинается паника, и курс за пару дней взлетит, кто готов на этом пике слить доллар чтобы откупиться, когда утихнет?
Нема дурных сливаться. И не факт, что через пару дней все утихнет.
Помню еще в 2014 году все считали что еще неделька-другая и всё утихнет, а я не мог переубедить их что весь этот бардак еще на не меньше чем 5 лет будет. Сливаться будут только юрики с валютой на счетах, что бы перекинуться в валюту на руках. И фопы с валютой превышающей 1-2 ФГВ. Остальные под шумок подстригут депозиты у которых проценты перевалили за объем фгв.
По состоянию на 10.48 Киева на межбанке доллар, сохранив восходящий тренд, поднялся к цифре 27,85/27,90 UAH/USD, сопровождаясь преобладанием количества покупателей СКВ.
Дата: 26 ноября 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.32
Мелкий опт «неформал»
$ 27,95/28,05 UAH/USD EUR 31,55/31,85 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 26 ноября стартовали в условиях преобладания клиентского спроса на доллар. В значительной степени виртуального, без сделок. Столичные дилеры предвидят непростой торговый день из-за стартовавшего поутру снегопада.