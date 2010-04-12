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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6868686968706871>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 939
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
130
5. более 75%
64%
599
Всього голосів : 939
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 10:17

  lapay написав:Да уж, стратег із Пукіна нульовий. Для чого було обстрілювати кораблі, які вже повертались на базу? Щоб розпустити хвоста перед своїм лохотратом?
Тепер Порошенко введе ВС, як обіцяв під час дебальцевських подій. Якщо запоребрикові не повернуть човни і моряків, і не розблокоють Азовське море, то ВС продовжать на невизначений термін, і виборів не буде.
Путін все ще мріє змінити українську владу на виборах? Так цей дурник навіть на крок вперед нічого не може прорахувати.

Ви дуже помиляєтесь щодо здатностей гебістів. Варто лише згадати овоча, який був їхнім типовим агентом. Та багато інших.
І не чув ніхто про розслідування щодо зняття на ротацію (без заміни) з правого флангу в Дебальцево цілого батальону (за декілька годин до перерізання траси). Хоча встановити винуватця/агента - година роботи навіть для найтупішого опера/слідчого.
P.S. Черги в банках менші, ніж зазвичай. Долар в касах є. Паніки немає на даний час
Востаннє редагувалось centurionus в Пон 26 лис, 2018 10:23, всього редагувалось 1 раз.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 10:18

  Yuri_T написав:
  Игорь Алексеевич написав:надоело зарабатывать на морже

мне бы не надоело.
только расскажите пож., где именно зарабатывают на моржах.
поеду завтра туда...


в Норвегии же
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 10:20

Привет из Днепра-2

Около 10.16 котировки безналичного доллара, рынок которого вышел около 10.10 в реальную сферу, выросли до 27,84/27,87 UAH/USD. Остается определить что доллар толкает вверх: пиратство в Меотийском болоте (римское название Азовского моря), изрядный рост гривневой ликвидности или превентивные мероприятия экспортеров, на счета которых 23-го упала двойная порция внешнеторговой выручки, чтоб подороже в понедельник продать ее половину?

Наш консультант склонен считать, что главными «бычьими» драйверами утром 26-го на отечественном валютном межбанке стали события в районе Корчь-Еникальского пролива и рост гривневой ликвидности. Аргументируя свое мнение приличным не по-понедельничному количеству покупателей СКВ.

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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 10:25

Re: Валютный рынок в контексте

  stryzhko написав:Очікуємо черговий рекорд постів сьогодні.))
Полтава віддає нікому не потрібні
28.00
31.8
7.35
Закони натовпу працюють. Черга біля обмінки до 10 чол.)) Підскочимо до 29-30-35 і можна заводити черговий транш і розвертати натовп на 27.7))

... щойно проходив повз дві обмінки на Сихові(Львів) - світить /95
- черги/та й взагалі, нікого біля обмінок не було!
- тиша....
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 10:32

Re: Валютный рынок в контексте

Faceless написав:Циничный, конечно, вопрос, но все же. Если завтра начинается паника, и курс за пару дней взлетит, кто готов на этом пике слить доллар чтобы откупиться, когда утихнет?
Нема дурных сливаться. И не факт, что через пару дней все утихнет.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 10:42

Re: Валютный рынок в контексте

Приветствую!
Днепр опт вчера продажа 27,95, сегодня утром 28,05, на сейчас 28,15
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 10:43

  Starikan написав:
  Aps написав: Выборы весной и выборы летом, это совсем разные выборы.

А подробнее?


Меньше активность населения - больше возможностей влиять на результат.
Aps
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 10:45

Re: Валютный рынок в контексте

Сольюсь на пике.
И нет, это не «кому вийна, кому маты ридна», а банальный холодный анализ ситуации.
Рашке - новые санкции.
В Украине - валютный загон на панике.

После чего корабли вернут, курс вернется в «теплые долины».
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 10:46

  Binimovich написав:
Faceless написав:Циничный, конечно, вопрос, но все же. Если завтра начинается паника, и курс за пару дней взлетит, кто готов на этом пике слить доллар чтобы откупиться, когда утихнет?
Нема дурных сливаться. И не факт, что через пару дней все утихнет.

Помню еще в 2014 году все считали что еще неделька-другая и всё утихнет, а я не мог переубедить их что весь этот бардак еще на не меньше чем 5 лет будет.
Сливаться будут только юрики с валютой на счетах, что бы перекинуться в валюту на руках. И фопы с валютой превышающей 1-2 ФГВ. Остальные под шумок подстригут депозиты у которых проценты перевалили за объем фгв.
serega_rubin
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 10:52

Привет из Днепра-3

По состоянию на 10.48 Киева на межбанке доллар, сохранив восходящий тренд, поднялся к цифре 27,85/27,90 UAH/USD, сопровождаясь преобладанием количества покупателей СКВ.

Дата: 26 ноября 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.32

Мелкий опт «неформал»

$ 27,95/28,05 UAH/USD
EUR 31,55/31,85 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 26 ноября стартовали в условиях преобладания клиентского спроса на доллар. В значительной степени виртуального, без сделок. Столичные дилеры предвидят непростой торговый день из-за стартовавшего поутру снегопада.

Дата: 26 ноября 2018 г. на 10.54
Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 28,00/28,10 UAH/USD
€ 31,70/32,00 UAH/EUR
RUB – 0,413/0,419 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях
равновесной торговли розничными партиями валюты, оптовые сделки отсутствуют.

US
дядя Caша
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