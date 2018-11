Додано: Пон 26 лис, 2018 10:17

lapay написав: Да уж, стратег із Пукіна нульовий. Для чого було обстрілювати кораблі, які вже повертались на базу? Щоб розпустити хвоста перед своїм лохотратом?

Тепер Порошенко введе ВС, як обіцяв під час дебальцевських подій. Якщо запоребрикові не повернуть човни і моряків, і не розблокоють Азовське море, то ВС продовжать на невизначений термін, і виборів не буде.

Ви дуже помиляєтесь щодо здатностей гебістів. Варто лише згадати овоча, який був їхнім типовим агентом. Та багато інших.

І не чув ніхто про розслідування щодо зняття на ротацію (без заміни) з правого флангу в Дебальцево цілого батальону (за декілька годин до перерізання траси). Хоча встановити винуватця/агента - година роботи навіть для найтупішого опера/слідчого.

