Вчерашний морской инцидент и ввод военного положения в Украине заставляет задуматься о том, что в ближайшем будущем ждет финансово-экономическую сферу запоребрика. Новые санкции будут введены почти однозначно и могут даже коснуться запоребриковского рублевого суверенного долга, плюс все это накладывается на падение цен на нефть.
Вероятность повышения ключевой ставки ЦБ РФ на ближайшем заседании возрастает. И если жесткие санкции будут введены, а Банк рашки не вмешается в торги, то падение курса рубля к радости рашкинского бюджета составит 10-15%. Ну и конечно, нужно помнить про украинский газовый транзит. Пока не завершены проекты «Северный поток-2» и «Турецкий поток» вопрос не решен.
Мнение рашкинских аналитиков.....финансисты ждут новых санкций еще более жестких