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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6868686968706871

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 939
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
130
5. более 75%
64%
599
Всього голосів : 939
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 10:52

Вчерашний морской инцидент и ввод военного положения в Украине заставляет задуматься о том, что в ближайшем будущем ждет финансово-экономическую сферу запоребрика. Новые санкции будут введены почти однозначно и могут даже коснуться запоребриковского рублевого суверенного долга, плюс все это накладывается на падение цен на нефть.

Вероятность повышения ключевой ставки ЦБ РФ на ближайшем заседании возрастает. И если жесткие санкции будут введены, а Банк рашки не вмешается в торги, то падение курса рубля к радости рашкинского бюджета составит 10-15%. Ну и конечно, нужно помнить про украинский газовый транзит. Пока не завершены проекты «Северный поток-2» и «Турецкий поток» вопрос не решен.



Мнение рашкинских аналитиков.....финансисты ждут новых санкций еще более жестких
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
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