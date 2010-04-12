.... тут багато думок, що це була "задумана провокація" з нашого боку.....
...але, що ж тоді виходить? - кажете, що посилати наших хлопців на такий ризик/важкі поранення/або, могла б бути і неминуча смерть.... - це найкраще, що могла теперішня влада придумати, щоб підняти свій рейтинг?
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Около 11.18 котировки безналичного доллара на межбанке , несколько замедлив восходящий тренд, сузили спред котировок до 27,90/27,91 UAH/USD, индицируя переход роста курса СКВ в насыщение.
Дополуденное волатильное «зеленое» ралли, несколько замедлившееся после 11.00 Киева, сопровождалось относительной стабильностью на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo ограничились расширением спреда с уровня 16,75/18,00% к отметке 16,50/18,25% годовых, противореча изрядному росту объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.