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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6869687068716872>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 939
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
130
5. более 75%
64%
599
Всього голосів : 939
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 11:15

Re: Валютный рынок в контексте

.... тут багато думок, що це була "задумана провокація" з нашого боку.....

...але, що ж тоді виходить? - кажете, що посилати наших хлопців на такий ризик/важкі поранення/або, могла б бути і неминуча смерть.... - це найкраще, що могла теперішня влада придумати, щоб підняти свій рейтинг? :twisted:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 11:17

Re: Валютный рынок в контексте

постоянно так делают, ничего нового.
  daphne написав:
  Crocodila написав:да не будет курса 24-26 уже никогда , 34-36 да возможно будет на месяц другой, дальше тока вверх

До апреля 48.

*Відправлено з Чату
Dragunov
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 11:26

Re: Валютный рынок в контексте

Пошел разогрев ЧР
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 11:28

  Zebra написав:Пошел разогрев ЧР


При каких цифрах сбрасывать валюту?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 11:29

Привет из Днепра-4

Около 11.18 котировки безналичного доллара на межбанке , несколько замедлив восходящий тренд, сузили спред котировок до 27,90/27,91 UAH/USD, индицируя переход роста курса СКВ в насыщение.

Дополуденное волатильное «зеленое» ралли, несколько замедлившееся после 11.00 Киева, сопровождалось относительной стабильностью на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo ограничились расширением спреда с уровня 16,75/18,00% к отметке 16,50/18,25% годовых, противореча изрядному росту объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 11:32

МВФ и военное положение.

" Также в МВФ отметили, что подобные ситуации уже были, и они сотрудничали с рядом стран, на территории которых проходили военные конфликты или было введено военное положение."


https://newsone.ua/news/economics/v-mvf ... ainoj.html
swodnix
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 11:35

  Investor_K написав:
  Zebra написав:Пошел разогрев ЧР


При каких цифрах сбрасывать валюту?

40
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 11:48

  Binimovich написав:
Faceless написав:Циничный, конечно, вопрос, но все же. Если завтра начинается паника, и курс за пару дней взлетит, кто готов на этом пике слить доллар чтобы откупиться, когда утихнет?
Нема дурных сливаться. И не факт, что через пару дней все утихнет.


С удовольствием продам "котлетку-другую" и в ОВГЗ до апреля-мая.
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
hamster bear
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 11:49

Re: Валютный рынок в контексте

А тем временем у Гагарина 28,20/28,70 :shock:
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 11:49

  Zebra написав:
  Investor_K написав:
  Zebra написав:Пошел разогрев ЧР


При каких цифрах сбрасывать валюту?

40

Ага, то до 35 можна ще закуплятись? :D :D :D
Позитивчик
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