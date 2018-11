Додано: Пон 26 лис, 2018 11:48

Binimovich написав: Faceless написав: Циничный, конечно, вопрос, но все же. Если завтра начинается паника, и курс за пару дней взлетит, кто готов на этом пике слить доллар чтобы откупиться, когда утихнет? Нема дурных сливаться. И не факт, что через пару дней все утихнет. Нема дурных сливаться. И не факт, что через пару дней все утихнет.



С удовольствием продам "котлетку-другую" и в ОВГЗ до апреля-мая. С удовольствием продам "котлетку-другую" и в ОВГЗ до апреля-мая.

Money talks, bullshit walks, that is how life goes.