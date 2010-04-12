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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6869687068716872

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 939
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
130
5. более 75%
64%
599
Всього голосів : 939
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 11:52

  Zebra написав:
  Investor_K написав:
  Zebra написав:Пошел разогрев ЧР


При каких цифрах сбрасывать валюту?

40


А дешевше буде?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 12:00

  bub-har написав:А тем временем у Гагарина 28,20/28,70 :shock:

кто бы сомневался...
странно только, что еще не засветился здесь с шуточками, мол, "спрос сумасшедший"
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 12:01

Re: Валютный рынок в контексте

Днепр опт 28,10-28,30/35, охотнее принимают, чем продают
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 12:01

  Позитивчик написав:
  Investor_K написав:
  Zebra написав:Пошел разогрев ЧР


При каких цифрах сбрасывать валюту?

40

Ага, то до 35 можна ще закуплятись? :D :D :D[/quote]
Привет из Днепра-5

Меж тем, около 11.41 котировки безналичного доллара, подтверждая предположение о том, что рост выдыхается, понизились до отметки 27,87/27,90 UAH/USD.

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 12:02

НБУ терміново збирає голів найбільших банків з огляду на можливе запровадження воєнного стану

https://ua.interfax.com.ua/news/economic/548086.html
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 12:11

Re: Валютный рынок в контексте

serega_rubin написав:
  Binimovich написав:
Faceless написав:Циничный, конечно, вопрос, но все же. Если завтра начинается паника, и курс за пару дней взлетит, кто готов на этом пике слить доллар чтобы откупиться, когда утихнет?
Нема дурных сливаться. И не факт, что через пару дней все утихнет.

Помню еще в 2014 году все считали что еще неделька-другая и всё утихнет, а я не мог переубедить их что весь этот бардак еще на не меньше чем 5 лет будет.
Сливаться будут только юрики с валютой на счетах, что бы перекинуться в валюту на руках. И фопы с валютой превышающей 1-2 ФГВ. Остальные под шумок подстригут депозиты у которых проценты перевалили за объем фгв.
Нравится быть умным, как моя жена потом? Пруфы2014 года, что это затянется на 5 лет в студию
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 12:28

При военном положении вроде как транши не дают?
Yuri_61
 
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