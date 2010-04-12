Faceless написав:Циничный, конечно, вопрос, но все же. Если завтра начинается паника, и курс за пару дней взлетит, кто готов на этом пике слить доллар чтобы откупиться, когда утихнет?
Нема дурных сливаться. И не факт, что через пару дней все утихнет.
Помню еще в 2014 году все считали что еще неделька-другая и всё утихнет, а я не мог переубедить их что весь этот бардак еще на не меньше чем 5 лет будет. Сливаться будут только юрики с валютой на счетах, что бы перекинуться в валюту на руках. И фопы с валютой превышающей 1-2 ФГВ. Остальные под шумок подстригут депозиты у которых проценты перевалили за объем фгв.
Нравится быть умным, как моя жена потом? Пруфы2014 года, что это затянется на 5 лет в студию
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"