А дешевше буде?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 лис, 2018 11:52
А дешевше буде?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Пон 26 лис, 2018 12:00
кто бы сомневался...
странно только, что еще не засветился здесь с шуточками, мол, "спрос сумасшедший"
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 26 лис, 2018 12:01
Re: Валютный рынок в контексте
Днепр опт 28,10-28,30/35, охотнее принимают, чем продают
Додано: Пон 26 лис, 2018 12:01
Ага, то до 35 можна ще закуплятись? [/quote]
Привет из Днепра-5
Меж тем, около 11.41 котировки безналичного доллара, подтверждая предположение о том, что рост выдыхается, понизились до отметки 27,87/27,90 UAH/USD.
US
Додано: Пон 26 лис, 2018 12:02
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Пон 26 лис, 2018 12:11
Re: Валютный рынок в контексте
Нравится быть умным, как моя жена потом? Пруфы2014 года, что это затянется на 5 лет в студию
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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