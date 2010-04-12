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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 лис, 2018 12:40
спекули розкочегарили огонь на ЧР, взял попкорна
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KOKS
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Додано: Пон 26 лис, 2018 12:41
Malachi написав: Yuri_61 написав:
При военном положении вроде как транши не дают?
МВФ уже сказал, что это никак не влияет
Слово никак тут не подходит, транш еще не утвердили, хотя все уверовали, что он уже у нас.
И я сильно сомневаюсь, что при утверждении транша не вспомнят вопрос о военном положении, опять могут отложить на некоторый срок, особенно если будут изменения в бюджете на 2019 год в связи с увеличением расходов, и надо будет бюджет опять согласовывать с МВФ.
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freeze
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Додано: Пон 26 лис, 2018 12:47
Zebra написав:
Пошел разогрев ЧР
Если примут военное положение,то это только разминка перед стартом.
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LuckyG
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Додано: Пон 26 лис, 2018 12:52
LuckyG написав: Zebra написав:
Пошел разогрев ЧР
Если примут военное положение,то это только разминка перед стартом.
если примут, то скорее будет большая разница между официальным курсом и курсом черного рынка...
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ZHENYA
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Додано: Пон 26 лис, 2018 12:54
ZHENYA написав:
если примут, то скорее будет большая разница между официальным курсом и курсом черного рынка...
Потім уляжеться, як в Туреччині.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: Пон 26 лис, 2018 13:03
Это хорошо еще, что у "пэрэсичных" гривны мало осталось после распродаж "черной пятницы". А то бы в обменки очереди такие же были.
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Dobrofey
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Додано: Пон 26 лис, 2018 13:04
Libo
Слава Украине!и Респект!
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Додано: Пон 26 лис, 2018 13:10
lapay написав: ZHENYA написав:
если примут, то скорее будет большая разница между официальным курсом и курсом черного рынка...
Потім уляжеться, як в Туреччині.
Вопрос на каких курсах уляжется. И когда будет это "потом". А так да-точно все уляжется.
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LuckyG
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Додано: Пон 26 лис, 2018 13:11
Dobrofey написав:
Это хорошо еще, что у "пэрэсичных" гривны мало осталось после распродаж "черной пятницы". А то бы в обменки очереди такие же были.
Если проголосуют за ВП-они и так будут.
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LuckyG
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Додано: Пон 26 лис, 2018 13:12
до вечера курс раскочегарят по страшной силе
после засідання ВР - по результатам решения о ВП то на ЧР будет резкое падение или взлёт. Вспоминаю историю с Приватбанком. Как взлетели к веычеру на 27,8 (?), а через день вниз до 27,2.
Сейчас ситуация для гривны в разы опасней, чем тогда.
Многие ещё этого не осознают и это даже хорошо для курса гривны.
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Yuri_61
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