RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 687168726873687468756876>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 939
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
130
5. более 75%
64%
599
Всього голосів : 939
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 12:40

Re: Валютный рынок в контексте

спекули розкочегарили огонь на ЧР, взял попкорна
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
KOKS
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2075
З нами з: 20.11.13
Подякував: 71 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 12:41

  Malachi написав:
  Yuri_61 написав:При военном положении вроде как транши не дают?

МВФ уже сказал, что это никак не влияет


Слово никак тут не подходит, транш еще не утвердили, хотя все уверовали, что он уже у нас.
И я сильно сомневаюсь, что при утверждении транша не вспомнят вопрос о военном положении, опять могут отложить на некоторый срок, особенно если будут изменения в бюджете на 2019 год в связи с увеличением расходов, и надо будет бюджет опять согласовывать с МВФ.
freeze
4
 
Повідомлень: 8623
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2485 раз.
Подякували: 3473 раз.
 
Профіль
14
1
1
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 12:47

  Zebra написав:Пошел разогрев ЧР

Если примут военное положение,то это только разминка перед стартом.
LuckyG
 
Повідомлень: 638
З нами з: 24.01.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 12:52

  LuckyG написав:
  Zebra написав:Пошел разогрев ЧР

Если примут военное положение,то это только разминка перед стартом.

если примут, то скорее будет большая разница между официальным курсом и курсом черного рынка...
ZHENYA
 
Повідомлень: 53
З нами з: 04.06.08
Подякував: 1 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 12:54

Re: Валютный рынок в контексте

  ZHENYA написав:если примут, то скорее будет большая разница между официальным курсом и курсом черного рынка...

Потім уляжеться, як в Туреччині.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 5903
З нами з: 01.08.15
Подякував: 771 раз.
Подякували: 914 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 13:03

Re: Валютный рынок в контексте

Это хорошо еще, что у "пэрэсичных" гривны мало осталось после распродаж "черной пятницы". А то бы в обменки очереди такие же были.
Dobrofey
 
Повідомлень: 886
З нами з: 24.04.09
Подякував: 99 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 13:04

Libo
Слава Украине!и Респект!
GDV29
 
Повідомлень: 337
З нами з: 25.11.13
Подякував: 281 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 13:10

  lapay написав:
  ZHENYA написав:если примут, то скорее будет большая разница между официальным курсом и курсом черного рынка...

Потім уляжеться, як в Туреччині.

Вопрос на каких курсах уляжется. И когда будет это "потом". А так да-точно все уляжется.
LuckyG
 
Повідомлень: 638
З нами з: 24.01.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 13:11

  Dobrofey написав:Это хорошо еще, что у "пэрэсичных" гривны мало осталось после распродаж "черной пятницы". А то бы в обменки очереди такие же были.

Если проголосуют за ВП-они и так будут.
LuckyG
 
Повідомлень: 638
З нами з: 24.01.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 13:12

Re: Валютный рынок в контексте

до вечера курс раскочегарят по страшной силе
после засідання ВР - по результатам решения о ВП то на ЧР будет резкое падение или взлёт. Вспоминаю историю с Приватбанком. Как взлетели к веычеру на 27,8 (?), а через день вниз до 27,2.
Сейчас ситуация для гривны в разы опасней, чем тогда.
Многие ещё этого не осознают и это даже хорошо для курса гривны.
Yuri_61
 
Повідомлень: 1175
З нами з: 30.09.15
Подякував: 146 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 687168726873687468756876>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chuk_72, Dragunov, Перес де Куэльяр і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1377, 1378, 1379
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
13781 1569882
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лис, 2018 02:40
Vitaka
Валютный рынок в мире 1 ... 649, 650, 651
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6500 1374662
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 лис, 2018 15:14
vovan_prm
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 247267
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (15595)
26.11.2018 13:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.