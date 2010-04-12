Додано: Пон 26 лис, 2018 13:25

Привет из Днепра-8



Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,74/27,76 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги валютного межбанка, как появились признаки расширения гривневой ликвидности, на которое указал рост объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 50 794,8 млн. грн. к отметке 57 706,3 млн. грн. Эта динамика играет на стороне безналичного доллара. Кстати, последнего на нынешних торгах должно быть заметно больше – из-за выходного дня в США на счета экспортеров 23-го упала двойная порция внешнеторговой выручки. Регламент межбанка предполагает появление этой СКВ лишь на следующей сессии, то есть, в понедельник. Так что, это выросшее количество на межбанке СКВ будет за что покупать. Если, конечно, найдутся желающие.



Около 10.16 котировки безналичного доллара, рынок которого вышел около 10.10 в реальную сферу, выросли до 27,84/27,87 UAH/USD. Остается определить что доллар толкает вверх: пиратство в районе Азовского моря, изрядный рост гривневой ликвидности или превентивные мероприятия экспортеров, на счета которых 23-го упала двойная порция внешнеторговой выручки, чтоб подороже в понедельник продать ее половину?



Наш консультант склонен считать, что главными «бычьими» драйверами утром 26-го на отечественном валютном межбанке стали события в районе Корчь-Еникальского пролива и рост гривневой ликвидности. Аргументируя свое мнение приличным не по-понедельничному количеству покупателей СКВ.



По состоянию на 10.48 Киева на межбанке доллар, сохранив восходящий тренд, поднялся к цифре 27,85/27,90 UAH/USD, сопровождаясь преобладанием количества покупателей СКВ.



Около 11.18 котировки безналичного доллара на межбанке , несколько замедлив восходящий тренд, сузили спред котировок до 27,90/27,91 UAH/USD, индицируя переход роста курса СКВ в насыщение.



Дополуденное волатильное «зеленое» ралли, несколько замедлившееся после 11.00 Киева, сопровождалось относительной стабильностью на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo ограничились расширением спреда с уровня 16,75/18,00% к отметке 16,50/18,25% годовых, противореча изрядному росту объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Меж тем, около 11.41 котировки безналичного доллара, подтверждая предположение о том, что рост выдыхается, понизились до отметки 27,87/27,90 UAH/USD.



К 12.29 котировки безналичного «американца» стали еще немного 27,87/27,89 UAH/USD в сопровождении равновесной торговли.



Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который подскочил на 9,09 коп., составив 27,8942 UAH/USD.



По состоянию на 13.20 на межбанке котировки доллара еще немного просели к отметке 27,86/27,87 UAH/USD в сопровождении равновесия покупок и продаж.



На этой цифре участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 26 ноября с уровней: доллар – 27,75/28,00 UAH/USD, евро – 31,50/32,05 UAH/EUR, рубль - 0,388/0,428 UAH/RUB.



По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не изменился.



Евро по сравнению с 23 ноября по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 23 ноября по спросу не изменился, потеряв 20 пунктов по предложению.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник упало до отметки $1,1335, повысившись до $1,1355 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись к $1,1358 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 26 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,95/28,15 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 3,0 коп., предложение подскочило на 17,0 коп.), евро – 31,60/32,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 23 ноября спрос просел на 10,0 коп., офера прибавили столько же), рубль - 0,415/0,423 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 30 пунктов, предложение потеряло 10 пунктов).



На открытии торгов 26 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня доминировал клиентский спрос без оферов. Обороты очень низкие.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,95/28,15 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 3,0 коп., предложение подскочило на 17,0 коп.), евро – 31,60/32,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 23 ноября спрос просел на 10,0 коп., офера прибавили столько же), рубль - 0,415/0,423 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 30 пунктов, предложение потеряло 10 пунктов).



На старте торгов 26 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра наблюдалось жесткое доминирование спроса на фоне предельно низкой ликвидности реальных сделок.



На 12.13 столичные валютчики-оптовики «неформалы» заметно подняли цены открытия в парах доллар-гривня и евро-гривня на фоне падения ликвидности реальных сделок до уровня, сравнимого с плинтусом: 28,10/28,25 UAH/USD, евро – 31,70/32,10 UAH/EUR.



По состоянию на 12.15 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о выросших цен открытия на фоне пролонгации двусторонней торговли розничными партиями валюты: 28,10/28,30 UAH/USD, евро – 31,85/32,20 UAH/EUR, рубль 0,416/0,422 UAH/RUB.



Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня сохранив восходящий тренд, поднялись к 28,15/28,35 UAH/USD, евро – 31,95/31,25 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,423 UAH/RUB. На моменте в городе доминирование спроса. Обороты средние.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 26 ноября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,00/28,08 UAH/USD, евро – 31,75/31,95 UAH/EUR, рубль - 0,418/0,422 UAH/RUB, Киев опт 27,95/28,05 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,95/28,05 UAH/USD, евро (опт) 31,55/31,85 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,55/31,85 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,80/28,00 UAH/USD, евро – 31,40/31,70 UAH/EUR, рубль - 0,402/0,420 RUB/USD, Одесса – опт 27,90/27,95 UAH/USD, розница – 27,88/28,00 UAH/USD; Запорожье – 28,00/28,10 UAH/USD; евро – 31,70/32,00 UAH/EUR, рубль - 0,413/0,419 RUB/USD.



Конфликт в Керчь-Еникальском проливе, спровоцированный ВМС РФ в комплекте с заметно выросшей гривневой ликвидностью, о которой дал понять «потяжелевший» объем гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах регулятора, стали главными «бычьими» драйверами понедельничного отскока курса безналичного «американца» на межбанке под неафишируемую радость экспортеров, получивших в пятницу на свои счета двойную порцию притока экспортной выручки, половину которой им надлежало обязательно продать 26 ноября. Эти продажи, судя по всему, стартовали с 11.16 Киева, когда цена безналичного «американца» достигла своего апогея.



Наличный рынок, «вспомнив былое», побежал впереди паровоза взвинчивая цену наличного доллара и подтверждая сохранение одного из свойств Украины как страны «непуганых карибу». Знатоки флоры тундры не дадут соврать: ягель, которым питаются карибу, отрастает очень медленно. Не исключено, что признак очередного обострения российско-украинского конфликта, попав на благодатную почву, вызвал заметный рост курса наличного доллара, подогреваемого разнообразными толкованиями готовящегося введения в стране военного положения.



Мы далеки от мысли умалять значимость событий в районе Керчи, но, думается, наличный рынок явно «перегибает палку» взвинчивая текущие цены наличной валюты.



Рискнем предположить вероятность достаточно «мягкого» варианта готовящегося введения военного положения, который может крепко разочаровать скупившихся 26 ноября втридорога на наличном рынке обывателей.



US

