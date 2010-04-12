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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6872687368746875

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 939
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
130
5. более 75%
64%
599
Всього голосів : 939
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 13:48

  edvardd написав:
  Moneta написав:https://obmenka.kharkov.ua/
28.5/29.0 :shock:

неужели такой спрос? ему ж потом это скупленное по 28.5 надо будет куда-то деть...

топливо из банков забирают...


Заехал в эксим - очереди, в основном депозиты/тек.счета
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 13:48

Re: Валютный рынок в контексте

По ходу реакция на событие и само событие несоизмеримы. Это хорошо видно по динамике межбанк/нал. Нал оторвался от межбанка. Но межбанк остался почти на месте. Т.е., это похоже на панику. Срочно выходить из депозита и бежать за долларом? Не думаю. Лучше дождаться прояснения, хотя бы апру дней
Макар Пасенюк - фінасист мафії
Волк
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 13:53

  Faceless написав:Циничный, конечно, вопрос, но все же. Если завтра начинается паника, и курс за пару дней взлетит, кто готов на этом пике слить доллар чтобы откупиться, когда утихнет?

ничего личного - только бизнес :wink:

понеслась ... по кочкам 
28.10-28.35/28.50-28.65
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 13:54

  Волк написав:По ходу реакция на событие и само событие несоизмеримы. Это хорошо видно по динамике межбанк/нал. Нал оторвался от межбанка. Но межбанк остался почти на месте. Т.е., это похоже на панику. Срочно выходить из депозита и бежать за долларом? Не думаю. Лучше дождаться прояснения, хотя бы апру дней

Никто никогда не знает,как повернется ситуация. Можно выйти с депо и прогадать,а можно не выйти и влететь. Единственное,что стоит отметить-в валюте всегда спокойней,даже если она потом отскочит на 10-20 коп. Нервы и здоровье-тоже фактор,который стоит учитывать.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 13:54

  Волк написав:По ходу реакция на событие и само событие несоизмеримы. Это хорошо видно по динамике межбанк/нал. Нал оторвался от межбанка. Но межбанк остался почти на месте. Т.е., это похоже на панику. Срочно выходить из депозита и бежать за долларом? Не думаю. Лучше дождаться прояснения, хотя бы апру дней

правильно
надо выждать 30 :wink:
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 13:56

  Волк написав:По ходу реакция на событие и само событие несоизмеримы. Это хорошо видно по динамике межбанк/нал. Нал оторвался от межбанка. Но межбанк остался почти на месте. Т.е., это похоже на панику. Срочно выходить из депозита и бежать за долларом? Не думаю. Лучше дождаться прояснения, хотя бы апру дней


У кого крепкие нервы могут неплохо подстричь оленей.
Что в экономике-то за день поменялось, ничего.
Наступать никто не будет, уже заверили прилюдно.
Максимум выборы перенесут на май, это ерунда, для курса.
Единственное, если будут вносить изменения в бюджет, потребует новых согласований с МВФ.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 13:57

  ZHENYA написав:
  LuckyG написав:
  Zebra написав:Пошел разогрев ЧР

Если примут военное положение,то это только разминка перед стартом.

если примут, то скорее будет большая разница между официальным курсом и курсом черного рынка...

С утра в банках,где стоял нормальный курс-в долларах отказывали. Где-то в районе 10.30-11 ценники меняли все. Посещены были Приват,Укрсиб,Ощад,Сбербанка,Мтб,Идея,Тас. Подходишь к нему-и смотришь на меняющуюся табличку)
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 13:58

Re: Валютный рынок в контексте

Банкам потрібно терміново підвищувати ставки, щоб хоч якось протриматись на плаву :D

25% річних було б в самий раз :roll: :)
Позитивчик
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  #<1 ... 6872687368746875
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