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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 лис, 2018 13:48
edvardd написав: Moneta написав:
https://obmenka.kharkov.ua/
28.5/29.0
неужели такой спрос? ему ж потом это скупленное по 28.5 надо будет куда-то деть...
топливо из банков забирают...
Заехал в эксим - очереди, в основном депозиты/тек.счета
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Додано: Пон 26 лис, 2018 13:48
По ходу реакция на событие и само событие несоизмеримы. Это хорошо видно по динамике межбанк/нал. Нал оторвался от межбанка. Но межбанк остался почти на месте. Т.е., это похоже на панику. Срочно выходить из депозита и бежать за долларом? Не думаю. Лучше дождаться прояснения, хотя бы апру дней
Макар Пасенюк - фінасист мафії
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Волк
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Додано: Пон 26 лис, 2018 13:53
Faceless написав:
Циничный, конечно, вопрос, но все же. Если завтра начинается паника, и курс за пару дней взлетит, кто готов на этом пике слить доллар чтобы откупиться, когда утихнет?
ничего личного - только бизнес
понеслась ... по кочкам
28.10-28.35/28.50-28.65
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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Додано: Пон 26 лис, 2018 13:54
Волк написав:
По ходу реакция на событие и само событие несоизмеримы. Это хорошо видно по динамике межбанк/нал. Нал оторвался от межбанка. Но межбанк остался почти на месте. Т.е., это похоже на панику. Срочно выходить из депозита и бежать за долларом? Не думаю. Лучше дождаться прояснения, хотя бы апру дней
Никто никогда не знает,как повернется ситуация. Можно выйти с депо и прогадать,а можно не выйти и влететь. Единственное,что стоит отметить-в валюте всегда спокойней,даже если она потом отскочит на 10-20 коп. Нервы и здоровье-тоже фактор,который стоит учитывать.
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LuckyG
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Додано: Пон 26 лис, 2018 13:54
Волк написав:
По ходу реакция на событие и само событие несоизмеримы. Это хорошо видно по динамике межбанк/нал. Нал оторвался от межбанка. Но межбанк остался почти на месте. Т.е., это похоже на панику. Срочно выходить из депозита и бежать за долларом? Не думаю. Лучше дождаться прояснения, хотя бы апру дней
правильно
надо выждать 30
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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Додано: Пон 26 лис, 2018 13:56
Волк написав:
По ходу реакция на событие и само событие несоизмеримы. Это хорошо видно по динамике межбанк/нал. Нал оторвался от межбанка. Но межбанк остался почти на месте. Т.е., это похоже на панику. Срочно выходить из депозита и бежать за долларом? Не думаю. Лучше дождаться прояснения, хотя бы апру дней
У кого крепкие нервы могут неплохо подстричь оленей.
Что в экономике-то за день поменялось, ничего.
Наступать никто не будет, уже заверили прилюдно.
Максимум выборы перенесут на май, это ерунда, для курса.
Единственное, если будут вносить изменения в бюджет, потребует новых согласований с МВФ.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 13:57
ZHENYA написав: LuckyG написав: Zebra написав:
Пошел разогрев ЧР
Если примут военное положение,то это только разминка перед стартом.
если примут, то скорее будет большая разница между официальным курсом и курсом черного рынка...
С утра в банках,где стоял нормальный курс-в долларах отказывали. Где-то в районе 10.30-11 ценники меняли все. Посещены были Приват,Укрсиб,Ощад,Сбербанка,Мтб,Идея,Тас. Подходишь к нему-и смотришь на меняющуюся табличку)
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LuckyG
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Позитивчик
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