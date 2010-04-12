Заехал в эксим - очереди, в основном депозиты/тек.счета
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 лис, 2018 13:48
Додано: Пон 26 лис, 2018 13:48
Re: Валютный рынок в контексте
По ходу реакция на событие и само событие несоизмеримы. Это хорошо видно по динамике межбанк/нал. Нал оторвался от межбанка. Но межбанк остался почти на месте. Т.е., это похоже на панику. Срочно выходить из депозита и бежать за долларом? Не думаю. Лучше дождаться прояснения, хотя бы апру дней
Макар Пасенюк - фінасист мафії
Додано: Пон 26 лис, 2018 13:53
ничего личного - только бизнес
понеслась ... по кочкам
28.10-28.35/28.50-28.65
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Пон 26 лис, 2018 13:54
Никто никогда не знает,как повернется ситуация. Можно выйти с депо и прогадать,а можно не выйти и влететь. Единственное,что стоит отметить-в валюте всегда спокойней,даже если она потом отскочит на 10-20 коп. Нервы и здоровье-тоже фактор,который стоит учитывать.
Додано: Пон 26 лис, 2018 13:54
правильно
надо выждать 30
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Пон 26 лис, 2018 13:56
У кого крепкие нервы могут неплохо подстричь оленей.
Что в экономике-то за день поменялось, ничего.
Наступать никто не будет, уже заверили прилюдно.
Максимум выборы перенесут на май, это ерунда, для курса.
Единственное, если будут вносить изменения в бюджет, потребует новых согласований с МВФ.
Додано: Пон 26 лис, 2018 13:57
С утра в банках,где стоял нормальный курс-в долларах отказывали. Где-то в районе 10.30-11 ценники меняли все. Посещены были Приват,Укрсиб,Ощад,Сбербанка,Мтб,Идея,Тас. Подходишь к нему-и смотришь на меняющуюся табличку)
Додано: Пон 26 лис, 2018 13:58
Re: Валютный рынок в контексте
Банкам потрібно терміново підвищувати ставки, щоб хоч якось протриматись на плаву
25% річних було б в самий раз
Додано: Пон 26 лис, 2018 13:58
Re: Валютный рынок в контексте
По центру одного крупного города нашей страны проехал ракетный комплекс...
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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