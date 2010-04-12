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Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 940
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
131
5. более 75%
64%
599
Всього голосів : 940
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 14:00

  Позитивчик написав:Банкам потрібно терміново підвищувати ставки, щоб хоч якось протриматись на плаву :D

25% річних було б в самий раз :roll: :)

Безналоговых)
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 14:02

  Moneta написав:https://obmenka.kharkov.ua/
28.5/29.0 :shock:

Роліки вже на низькому старті. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 14:05

Re: Валютный рынок в контексте

Киев уже пробил хаи начала сентября, и летит дальше, уже начинает посещать мысль слить часть $
rils33
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 14:08

Re: Валютный рынок в контексте

Хтось сьогодні купив $$ на всю каклєту? :lol:

По якому курсу і який розмір каклєти? :D
Позитивчик
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 14:13

  Позитивчик написав:Хтось сьогодні купив $$ на всю каклєту? :lol:

По якому курсу і який розмір каклєти? :D

Я только продавал....
kolyuchy
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 14:16

  rils33 написав:Киев уже пробил хаи начала сентября, и летит дальше, уже начинает посещать мысль слить часть $

Міжбанк навіть 28.ХХ не пробив.
Якщо готівка готова брати по 28.50,то завтра буде переток з міжбанку на готівку.
Завалять Гагаріна доларами по 28.50,тоді буде чухати потилицю в шльомі - нахолєру дорого брав?
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 14:23

  Starikan написав:
  zРадио написав:
  Игорь Алексеевич написав:охрименкона тв-112 сказал, что мвф денег не даст, будет в первые дни паника в банк.системе и инвесторы начнут выводить деньги и уходить с украины.((
Так охри - один из предводителей тех идиотов, о которых я писал :mrgreen: Тем более, что бОльшая часть доходов у него рублевая - у соловья на передаче раза 2-3 в неделю бывает

Когда это он там был??? Да еще 2-3 раза в неделю?


Регулярно - на полставки у соловья, на полставки у скабеевой
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 14:34

Re: Валютный рынок в контексте

В мутной воде хорошо рыба ловится)
Sashulik
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 14:35

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alexander_ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 14:38

  дядя Caша написав:
Рискнем предположить вероятность достаточно «мягкого» варианта готовящегося введения военного положения, который может крепко разочаровать скупившихся 26 ноября втридорога на наличном рынке обывателей.

И вероятность этого очень большая. А вот подумать, перед тем как бежать в обменку в подвале за углом – вообще не вариант. Собственно, этим и отличается Человек РАЗУМНЫЙ от рядового представителя фауны. Даже если военное положение будет введено, а вероятность этого немалая, то понятно как дважды два, зачем оно вводится. Цель там одна, и ежу понятно какая. Дам 100 к 1, что это будет только название, если хотите – витринная вывеска. Никто в здравом уме сейчас не будет накладывать ограничения на экономику, внешнее кредитование или передвижение коммерческих грузов. Поэтому вывеска – да, реальное военное положение – конечно нет. И баланс межбанка только подтверждает это.

Как правило, паника всегда заканчивается сквозняком в кармане для паникёра, в отличие от действий с холодным умом. Но логика и обменка с барыгой (вообще, а не в частности) – диаметрально противоположные понятия. Несколько дней (а может и меньше) – и всем всё станет понятно.
SherLock
 
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