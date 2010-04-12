Безналоговых)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 лис, 2018 14:00
Додано: Пон 26 лис, 2018 14:02
Додано: Пон 26 лис, 2018 14:05
Re: Валютный рынок в контексте
Киев уже пробил хаи начала сентября, и летит дальше, уже начинает посещать мысль слить часть $
Додано: Пон 26 лис, 2018 14:08
Re: Валютный рынок в контексте
Хтось сьогодні купив $$ на всю каклєту?
По якому курсу і який розмір каклєти?
Додано: Пон 26 лис, 2018 14:13
Додано: Пон 26 лис, 2018 14:16
Міжбанк навіть 28.ХХ не пробив.
Якщо готівка готова брати по 28.50,то завтра буде переток з міжбанку на готівку.
Завалять Гагаріна доларами по 28.50,тоді буде чухати потилицю в шльомі - нахолєру дорого брав?
Додано: Пон 26 лис, 2018 14:23
Регулярно - на полставки у соловья, на полставки у скабеевой
Додано: Пон 26 лис, 2018 14:34
Re: Валютный рынок в контексте
В мутной воде хорошо рыба ловится)
Додано: Пон 26 лис, 2018 14:38
И вероятность этого очень большая. А вот подумать, перед тем как бежать в обменку в подвале за углом – вообще не вариант. Собственно, этим и отличается Человек РАЗУМНЫЙ от рядового представителя фауны. Даже если военное положение будет введено, а вероятность этого немалая, то понятно как дважды два, зачем оно вводится. Цель там одна, и ежу понятно какая. Дам 100 к 1, что это будет только название, если хотите – витринная вывеска. Никто в здравом уме сейчас не будет накладывать ограничения на экономику, внешнее кредитование или передвижение коммерческих грузов. Поэтому вывеска – да, реальное военное положение – конечно нет. И баланс межбанка только подтверждает это.
Как правило, паника всегда заканчивается сквозняком в кармане для паникёра, в отличие от действий с холодным умом. Но логика и обменка с барыгой (вообще, а не в частности) – диаметрально противоположные понятия. Несколько дней (а может и меньше) – и всем всё станет понятно.
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