Додано: Пон 26 лис, 2018 14:38

дядя Caша написав:

Рискнем предположить вероятность достаточно «мягкого» варианта готовящегося введения военного положения, который может крепко разочаровать скупившихся 26 ноября втридорога на наличном рынке обывателей.



И вероятность этого очень большая. А вот подумать, перед тем как бежать в обменку в подвале за углом – вообще не вариант. Собственно, этим и отличается Человек РАЗУМНЫЙ от рядового представителя фауны. Даже если военное положение будет введено, а вероятность этого немалая, то понятно как дважды два, зачем оно вводится. Цель там одна, и ежу понятно какая. Дам 100 к 1, что это будет только название, если хотите – витринная вывеска. Никто в здравом уме сейчас не будет накладывать ограничения на экономику, внешнее кредитование или передвижение коммерческих грузов. Поэтому вывеска – да, реальное военное положение – конечно нет. И баланс межбанка только подтверждает это.Как правило, паника всегда заканчивается сквозняком в кармане для паникёра, в отличие от действий с холодным умом. Но логика и обменка с барыгой (вообще, а не в частности) – диаметрально противоположные понятия. Несколько дней (а может и меньше) – и всем всё станет понятно.