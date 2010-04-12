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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 лис, 2018 14:38
Киевляне, Где вы видите курсы выше 28,35? На меняйле, максимум 28,35. Подскажите, пожалуйста, где на Севастопольской площади непотриб по хорошему курсу пристроить
Додано: Пон 26 лис, 2018 14:38
Додано: Пон 26 лис, 2018 14:51
Re: Валютный рынок в контексте
УВАГА! Міноборони просить інтернет-користувачів мовчати про пересування війскових Української армії. Макс. репост. P.C.не флуд.
Додано: Пон 26 лис, 2018 14:58
Додано: Пон 26 лис, 2018 15:02
В ожидании военного положения НБУ попросил наполнить банкоматы наличкой
Национальный банк Украины (НБУ) призвал банки наполнить банкоматы наличными, чтобы удовлетворить возможное увеличение спроса населения на наличные в связи ожидаемым введением военного положения. Речь об этом шла на совещании НБУ с банкирами по поводу возможного введения военного положения в Украине.
Также НБУ попросил банкиров при возможном введении военного положения обеспечить бесперебойное проведение платежей и инкассации. Нацбанк призвал руководителей банков приложить максимум усилий для обеспечения функционирования банковского сектора в рабочем режиме и минимизации возможных рисков в условиях военного положения.
"Топ-менеджеры украинских банков подтвердили готовность, как и ранее, обеспечивать бесперебойное проведение платежей, инкассации и пополнение банкоматных и терминальных сетей", – сообщили в НБУ.
В случае необходимости НБУ готов поддержать банки рефинансированием.
Додано: Пон 26 лис, 2018 15:03
В НБУ ЗАВЕРИЛИ, ЧТО В СЛУЧАЕ ВВЕДЕНИЯ ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ РЕЗКИХ СКАЧКОВ КУРСА НЕ БУДЕТ
Национальный банк Украины не намерен вводить административные меры на денежно-кредитном и валютном рынках, если в стране введут военное положение. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ по результатам встречи руководителей крупнейших украинских банков.
"Национальный банк не видит рисков для бесперебойной работы банковского сектора в случае введения военного положения. Ликвидность банковского сектора составляет около 75 млрд грн, что является достаточным для его надлежащего и бесперебойного функционирования", - сказал глава НБУ Яков Смолий в начале встречи с топ-менеджерами крупнейших 40 банков.
Он подчеркнул, что у Национального банка нет никаких оснований, чтобы вводить административные меры на вышеуказанных рынках.
Руководитель НБУ уточнил, что при необходимости банки могут "пользоваться, как и раньше, стандартными инструментами поддержки ликвидности и инструментом экстренной поддержки ликвидности ELA".
"Также мы продолжаем внимательно следить за развитием ситуации на валютном рынке и готовы осуществлять валютные интервенции в случае необходимости, чтобы не допускать резких "скачков" курса под давлением психологических факторов. Национальный банк имеет для этого достаточно ресурсов и инструментов. Сейчас объем международных резервов достигает 17,8 млрд долларов", - отметил Смолий.
Додано: Пон 26 лис, 2018 15:07
Re: Валютный рынок в контексте
Сорри за оффтоп, но невтерпеж
Под Администрацией Президента начинается митинг, участниками которого стали «Национальные дружины» и «Правый сектор».
Они опубликовали на своих страничках Facebook требования к Администрации Президента.
«Национальные дружины» написали:
«Отправляемся в Администрацию Президента
Требуем решительных действий от руководства в ответ на агрессию РФ. Вчерашние события в Азовском море — результат бездарного руководства армией. Виновные должны быть наказаны!
На Майдане командир Национальных Дружин Игорь Михайленко объявил мобилизацию добровольцев для формирования отрядов обороны Украины».
Додано: Пон 26 лис, 2018 15:07
Утром наливали в ексиме по 27.92.
Лимит 1к$ на лицо.
Мне надо было, взял в 11,00 несколько сотен $.
Пока ждал, за мной образовалась очередь человек 10.
Продают ли сейчас - не знаю.
Востаннє редагувалось g_al1 в Пон 26 лис, 2018 15:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 26 лис, 2018 15:10
Таки по всей Украине, а не в отдельных областях
Додано: Пон 26 лис, 2018 15:13
Никто из вменяемых и не будет галдеть о таком, а невменяемым все эти просьбы до одного места. Выглядит, как попытка нагнетания обстановки. Типа, ой как сейчас дивизии запередвигаются, ой-ой, уже вот-вот.
Для реальных действий в первую очередь срочно нужно бюджет менять, а не призывы камлать.
А ВП ни грамма не для сохранения в кресле сами знаете кого
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