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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6876687768786879>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 940
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
131
5. более 75%
64%
599
Всього голосів : 940
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 15:16

Re: Валютный рынок в контексте

Сегодня многие осознали что встретили утро без запаса кэша, а другие, что при ФГВ / шухере могут потерять достаточно много. Неделька - другая агрегат М0 пойдет сильно вверх, как и ставки по депозитам.
serega_rubin
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 15:16

  freeze написав:
  Волк написав:По ходу реакция на событие и само событие несоизмеримы. Это хорошо видно по динамике межбанк/нал. Нал оторвался от межбанка. Но межбанк остался почти на месте. Т.е., это похоже на панику. Срочно выходить из депозита и бежать за долларом? Не думаю. Лучше дождаться прояснения, хотя бы апру дней


У кого крепкие нервы могут неплохо подстричь оленей.
Что в экономике-то за день поменялось, ничего.
Наступать никто не будет, уже заверили прилюдно.
Максимум выборы перенесут на май, это ерунда, для курса.
Единственное, если будут вносить изменения в бюджет, потребует новых согласований с МВФ.


Вот я не уверен что МВФ с радостью встретит новость о переносе выборов. Там другие подходы к демократии .

Левобережка только что обменки поставили 28,10 / 28,60-70
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 15:18

Re: Валютный рынок в контексте

  g_al1 написав:Утром наливали в ексиме по 28.92.
Лимит 1к$ на лицо.


Это был не последный вагон)
на моменте можно и больше 1К взять по курсу ниже
Sashulik
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 15:20

Sashulik
сори ошибочка 27,92)
g_al1
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 15:22

  LuckyG написав:где стоял нормальный курс-в долларах отказывали. Где-то в районе 10.30-11.00 ценники меняли все. Посещены были Приват,Укрсиб,Ощад,Сбербанка,Мтб,Идея,Тас. Подходишь к нему-и смотришь на меняющуюся табличку)

Я откупился по 27.92 утром в Укрэусиме. Кроме меня никому доллары не нужны были. Народ инертен. Как в 2014.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 15:27

  serega_rubin написав:Сегодня многие осознали что встретили утро без запаса кэша, а другие, что при ФГВ / шухере могут потерять достаточно много. Неделька - другая агрегат М0 пойдет сильно вверх, как и ставки по депозитам.

а вы нехило так в панические паруса задули.
но ситуация немного изменилась. доля неразрывных депо существенна, имхо.
потому если и вынесут 5-10% вкладов (не верю и в 1%), то ничего катастрофического не случится.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 15:27

  Zebra написав:
  LuckyG написав:где стоял нормальный курс-в долларах отказывали. Где-то в районе 10.30-11.00 ценники меняли все. Посещены были Приват,Укрсиб,Ощад,Сбербанка,Мтб,Идея,Тас. Подходишь к нему-и смотришь на меняющуюся табличку)

Я откупился по 27.92 утром в Укрэусиме. Кроме меня никому доллары не нужны были. Народ инертен. Как в 2014.

Инертен, не инертен, а банкоматы потрошит вовсю.
А осень и так основная масса пересиживает в валюте. Нет топлива у масс для разогрева рынка
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 15:27

Re: Валютный рынок в контексте

https://www.pravda.com.ua/news/2018/11/26/7199360/
Генштаб ЗСУ оприлюднив розмови російського командування з екіпажами кораблів в Керченській протоці


Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив радіоперехоплення розмов російського командування з екіпажами прикордонних кораблів РФ під час захоплення кораблів ВМС України в районі Керченської протоки 25 листопада.

Як повідомили у Генштабі, вказане радіоперехоплення є "фактологічним доказом цілеспрямованої агресивної ескалації ситуації у Чорному та Азовському морях відповідно до вказівок військового та військово-політичного керівництва РФ".

Під час розмови лунає наказ повністю пошкодити українські кораблі під час тарану. Однак українські кораблі, як визнали під час розмови, виявилися маневреними і не підпускали до себе. Також росіяни визнали зіткнення між своїми кораблями.
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 15:28

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:завтра буде переток з міжбанку на готівку.

26.11.2018 органи Казначейства забезпечили відшкодування податку на додану вартість на загальну суму 3 533,3 млн грн
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 15:29

  Zebra написав:Я откупился по 27.92 утром в Укрэусиме. Кроме меня никому доллары не нужны были. Народ инертен. Как в 2014.

квитанцию засветишь с объемом?
или, как всегда, пол-лимита/лимит гордо называется "откупился"? :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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