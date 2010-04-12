Волк написав:По ходу реакция на событие и само событие несоизмеримы. Это хорошо видно по динамике межбанк/нал. Нал оторвался от межбанка. Но межбанк остался почти на месте. Т.е., это похоже на панику. Срочно выходить из депозита и бежать за долларом? Не думаю. Лучше дождаться прояснения, хотя бы апру дней
У кого крепкие нервы могут неплохо подстричь оленей. Что в экономике-то за день поменялось, ничего. Наступать никто не будет, уже заверили прилюдно. Максимум выборы перенесут на май, это ерунда, для курса. Единственное, если будут вносить изменения в бюджет, потребует новых согласований с МВФ.
Вот я не уверен что МВФ с радостью встретит новость о переносе выборов. Там другие подходы к демократии .
Левобережка только что обменки поставили 28,10 / 28,60-70
LuckyG написав:где стоял нормальный курс-в долларах отказывали. Где-то в районе 10.30-11.00 ценники меняли все. Посещены были Приват,Укрсиб,Ощад,Сбербанка,Мтб,Идея,Тас. Подходишь к нему-и смотришь на меняющуюся табличку)
Я откупился по 27.92 утром в Укрэусиме. Кроме меня никому доллары не нужны были. Народ инертен. Как в 2014.
serega_rubin написав:Сегодня многие осознали что встретили утро без запаса кэша, а другие, что при ФГВ / шухере могут потерять достаточно много. Неделька - другая агрегат М0 пойдет сильно вверх, как и ставки по депозитам.
а вы нехило так в панические паруса задули. но ситуация немного изменилась. доля неразрывных депо существенна, имхо. потому если и вынесут 5-10% вкладов (не верю и в 1%), то ничего катастрофического не случится.
LuckyG написав:где стоял нормальный курс-в долларах отказывали. Где-то в районе 10.30-11.00 ценники меняли все. Посещены были Приват,Укрсиб,Ощад,Сбербанка,Мтб,Идея,Тас. Подходишь к нему-и смотришь на меняющуюся табличку)
Я откупился по 27.92 утром в Укрэусиме. Кроме меня никому доллары не нужны были. Народ инертен. Как в 2014.
Инертен, не инертен, а банкоматы потрошит вовсю. А осень и так основная масса пересиживает в валюте. Нет топлива у масс для разогрева рынка
Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив радіоперехоплення розмов російського командування з екіпажами прикордонних кораблів РФ під час захоплення кораблів ВМС України в районі Керченської протоки 25 листопада.
Як повідомили у Генштабі, вказане радіоперехоплення є "фактологічним доказом цілеспрямованої агресивної ескалації ситуації у Чорному та Азовському морях відповідно до вказівок військового та військово-політичного керівництва РФ".
Під час розмови лунає наказ повністю пошкодити українські кораблі під час тарану. Однак українські кораблі, як визнали під час розмови, виявилися маневреними і не підпускали до себе. Також росіяни визнали зіткнення між своїми кораблями.