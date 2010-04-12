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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 687968806881688268836884>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 940
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
131
5. более 75%
64%
599
Всього голосів : 940
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 16:08

  дядя Caша написав:Двойная порция зашла 23-го, а появился 26-го. 23-го США уже трудились.

US

23 США начали трудиться, когда у нас уже закончился опердень.
Мы с разных сторон шарика. А по США деньги начинают ходить с 12-30 по востояному времени.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 16:13

Міжнародний арбітраж ухвалив безпрецедентне рішення про стягнення з РФ на користь Ощадбанку 1,3 мільярда доларів США.

Рішення задовольнити вимогу щодо компенсації збитків Ощадбанку, завданих внаслідок анексії Криму з боку Російської Федерації, ухвалив Арбітражний трибунал у Парижі у своєму рішенні від 26 листопада 2018 року. Слухання відбулося згідно з Арбітражним регламентом Комісії Організації Об'єднаних Націй з права міжнародної торгівлі 1976 року, а також відповідно до Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про заохочення та взаємний захист інвестицій.


https://www.oschadbank.ua/ua/press-serv ... iCZWJagjJI
Востаннє редагувалось zzzzzz в Пон 26 лис, 2018 16:17, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 16:13

  GDV29 написав:https://newsone.ua/news/economics/v-nbu-zaverili-chto-v-sluchae-voennoho-polozhenija-rezkikh-skachkov-kursa-ne-budet-.html

В НБУ ЗАВЕРИЛИ, ЧТО В СЛУЧАЕ ВВЕДЕНИЯ ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ РЕЗКИХ СКАЧКОВ КУРСА НЕ БУДЕТ


Серьезно? Да ну!
А тут пишут, что доллар уже по 29 грн продают.
А по регионам курс уже и повыше есть...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 16:16

Re: Валютный рынок в контексте

Ну що, привіт 2014рік)
twin
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 16:18

  Искатель написав:
  GDV29 написав:https://newsone.ua/news/economics/v-nbu-zaverili-chto-v-sluchae-voennoho-polozhenija-rezkikh-skachkov-kursa-ne-budet-.html

В НБУ ЗАВЕРИЛИ, ЧТО В СЛУЧАЕ ВВЕДЕНИЯ ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ РЕЗКИХ СКАЧКОВ КУРСА НЕ БУДЕТ


Серьезно? Да ну!
А тут пишут, что доллар уже по 29 грн продают.
А по регионам курс уже и повыше есть...

Ватани курсовики сіють паніку...зберігаємо спокій.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 16:18

  twin написав:Ну що, привіт 2014рік)


Привет курс 35
ПчёлкаIRON
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 16:21

Re: Валютный рынок в контексте

А что ж вы хотели? Сегодня до 18-00 и 29,5 увидим. А если ВР не проголосует за НС, то резко вниз до 28,0
Ждём сегодня результаты закрытого заседания ВР
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 16:22

Mustafa Nayyem
Только что ·
Судя по всему, введения военного положения по сценарию, предложенному президентом не будет. Сейчас идет обсуждение трех пунктов, по которым возможен компромисса:

- введение военного положения не на два месяца, а на один месяц;
- изъятие пункта указа про ограничение прав и свобод граждан (см. предыдущий пост);
- и прямое назначение в этом же указе даты выборов президента на 31 марта 2019 года;

Если все эти изменения будут внесены, военное положение - вполне приемлемая мера в ответ на агрессию Российской Федерации. Внеочередное заседание парламента еще не началось.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 16:24

  ПчёлкаIRON написав:
  twin написав:Ну що, привіт 2014рік)


Привет курс 35

не дождётесь
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 16:26

  zzzzzz написав:
Mustafa Nayyem
Только что ·
Судя по всему, введения военного положения по сценарию, предложенному президентом не будет. Сейчас идет обсуждение трех пунктов, по которым возможен компромисса:
- введение военного положения не на два месяца, а на один месяц;
- изъятие пункта указа про ограничение прав и свобод граждан (см. предыдущий пост);
- и прямое назначение в этом же указе даты выборов президента на 31 марта 2019 года;
Если все эти изменения будут внесены, военное положение - вполне приемлемая мера в ответ на агрессию Российской Федерации. Внеочередное заседание парламента еще не началось.

Но это противоречит закону о военном положении. Ни рыба, ни мясо. Лучше тогда вообще не объявлять.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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