Міжнародний арбітраж ухвалив безпрецедентне рішення про стягнення з РФ на користь Ощадбанку 1,3 мільярда доларів США.
Рішення задовольнити вимогу щодо компенсації збитків Ощадбанку, завданих внаслідок анексії Криму з боку Російської Федерації, ухвалив Арбітражний трибунал у Парижі у своєму рішенні від 26 листопада 2018 року. Слухання відбулося згідно з Арбітражним регламентом Комісії Організації Об'єднаних Націй з права міжнародної торгівлі 1976 року, а також відповідно до Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про заохочення та взаємний захист інвестицій.
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Mustafa Nayyem Только что · Судя по всему, введения военного положения по сценарию, предложенному президентом не будет. Сейчас идет обсуждение трех пунктов, по которым возможен компромисса:
- введение военного положения не на два месяца, а на один месяц; - изъятие пункта указа про ограничение прав и свобод граждан (см. предыдущий пост); - и прямое назначение в этом же указе даты выборов президента на 31 марта 2019 года;
Если все эти изменения будут внесены, военное положение - вполне приемлемая мера в ответ на агрессию Российской Федерации. Внеочередное заседание парламента еще не началось.
Mustafa Nayyem Только что · Судя по всему, введения военного положения по сценарию, предложенному президентом не будет. Сейчас идет обсуждение трех пунктов, по которым возможен компромисса: - введение военного положения не на два месяца, а на один месяц; - изъятие пункта указа про ограничение прав и свобод граждан (см. предыдущий пост); - и прямое назначение в этом же указе даты выборов президента на 31 марта 2019 года; Если все эти изменения будут внесены, военное положение - вполне приемлемая мера в ответ на агрессию Российской Федерации. Внеочередное заседание парламента еще не началось.
Но это противоречит закону о военном положении. Ни рыба, ни мясо. Лучше тогда вообще не объявлять.