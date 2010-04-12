Киев, наличка, 15:30
Слил 10к по 28,6
Нужна была гривна и тут злобный кацап спугнул аленя...
У мну эйфория
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 лис, 2018 16:29
Додано: Пон 26 лис, 2018 16:31
Ого, стальные я..а ))
Живите своим умом!
Додано: Пон 26 лис, 2018 16:31
так отож...
Живите своим умом!
Додано: Пон 26 лис, 2018 16:34
Тут деякі форумчани чекали,що після чорної п"ятниці курс на міжбанку стрімко піде вгору.Він виріс всього на 5 копійок,а от на готівці в силу останніх подій курс загнали на 29.ХХ на продаж.
Думаю,що станом на зараз більше є бажаючих продати по 28.80,аніж купити по 29.00.
Додано: Пон 26 лис, 2018 16:34
На місяць ввести ВС а там видно буде.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 16:34
Додано: Пон 26 лис, 2018 16:35
Бред не пишите, пожалуйста. Реально в Харькове продажа уже 29,30 Была... В Киеве по 29,00 берут и не думают...
Я не говорю, что надо брать. Наоборот, надо немного скинуть, сколько не страшно. Но курсы вот такие.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Пон 26 лис, 2018 16:36
Успели упасть в пятницу. ДС только что уточнил.
US
Додано: Пон 26 лис, 2018 16:38
Ватани курсовики сіють паніку...зберігаємо спокій.[/quote]
Бред не пишите, пожалуйста. Реально в Харькове продажа уже 29,30 Была... В Киеве по 29,00 берут и не думают...
Я не говорю, что надо брать. Наоборот, надо немного скинуть, сколько не страшно. Но курсы вот такие.[/quote]
Мошенники у вас и по 29,50 возьмут. Нормальные минялы в Киеве по 29 не берут.
Живите своим умом!
Додано: Пон 26 лис, 2018 16:39
Re: Валютный рынок в контексте
А тим часом у ВР приймається рішення про введення ВС.
Пік - - - - - пік - - - - - пік - рішення прийнято, чи ні?
Вже щось відомо?
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