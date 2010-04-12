RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 68806881688268836884>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 940
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
131
5. более 75%
64%
599
Всього голосів : 940
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 16:29

  kolyuchy написав:Я только продавал....

Киев, наличка, 15:30
Слил 10к по 28,6
Нужна была гривна и тут злобный кацап спугнул аленя...
У мну эйфория :wink:
sav
 
Повідомлень: 120
З нами з: 10.02.14
Подякував: 127 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 16:31

  sav написав:
  kolyuchy написав:Я только продавал....

Киев, наличка, 15:30
Слил 10к по 28,6
Нужна была гривна и тут злобный кацап спугнул аленя...
У мну эйфория :wink:


Ого, стальные я..а ))
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 29211
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2867 раз.
Подякували: 4745 раз.
 
Профіль
9
2
1
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 16:31

  Starikan написав:Но это противоречит закону о военном положении. Ни рыба, ни мясо. Лучше тогда вообще не объявлять.


так отож...
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 29211
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2867 раз.
Подякували: 4745 раз.
 
Профіль
9
2
1
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 16:34

  дядя Caша написав:Курс гривны на межбанковском валютном рынке, потерявший в пятницу относительно доллара 5,00 коп., на торгах понедельника упал на 10,26 коп., оказавшись на уровне 27,8984 UAH/USD.


US

Тут деякі форумчани чекали,що після чорної п"ятниці курс на міжбанку стрімко піде вгору.Він виріс всього на 5 копійок,а от на готівці в силу останніх подій курс загнали на 29.ХХ на продаж.
Думаю,що станом на зараз більше є бажаючих продати по 28.80,аніж купити по 29.00.
tea
 
Повідомлень: 16033
З нами з: 15.11.08
Подякував: 422 раз.
Подякували: 2081 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 16:34

  zzzzzz написав:
  Starikan написав:Но это противоречит закону о военном положении. Ни рыба, ни мясо. Лучше тогда вообще не объявлять.


так отож...

На місяць ввести ВС а там видно буде.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26497
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1340 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 16:34

  sav написав:У мну эйфория :wink:


как минимум на час :D отпишитесь по мере изменения чувств, пожалуйста
striped
 
Повідомлень: 992
З нами з: 10.12.08
Подякував: 796 раз.
Подякували: 316 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 16:35

  Квесторе_поверніться написав:
  Искатель написав:
  GDV29 написав:https://newsone.ua/news/economics/v-nbu-zaverili-chto-v-sluchae-voennoho-polozhenija-rezkikh-skachkov-kursa-ne-budet-.html

В НБУ ЗАВЕРИЛИ, ЧТО В СЛУЧАЕ ВВЕДЕНИЯ ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ РЕЗКИХ СКАЧКОВ КУРСА НЕ БУДЕТ


Серьезно? Да ну!
А тут пишут, что доллар уже по 29 грн продают.
А по регионам курс уже и повыше есть...

Ватани курсовики сіють паніку...зберігаємо спокій.


Бред не пишите, пожалуйста. Реально в Харькове продажа уже 29,30 :) Была... В Киеве по 29,00 берут и не думают...
Я не говорю, что надо брать. Наоборот, надо немного скинуть, сколько не страшно. Но курсы вот такие.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
Повідомлень: 2022
З нами з: 22.02.16
Подякував: 270 раз.
Подякували: 464 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 16:36

  Сибарит написав:
  дядя Caша написав:Двойная порция зашла 23-го, а появился 26-го. 23-го США уже трудились.

US

23 США начали трудиться, когда у нас уже закончился опердень.
Мы с разных сторон шарика. А по США деньги начинают ходить с 12-30 по востояному времени.


Успели упасть в пятницу. ДС только что уточнил.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 68926
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4385 раз.
Подякували: 7969 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 16:38

  Искатель написав:Серьезно? Да ну!
А тут пишут, что доллар уже по 29 грн продают.
А по регионам курс уже и повыше есть...

Ватани курсовики сіють паніку...зберігаємо спокій.[/quote]

Бред не пишите, пожалуйста. Реально в Харькове продажа уже 29,30 :) Была... В Киеве по 29,00 берут и не думают...
Я не говорю, что надо брать. Наоборот, надо немного скинуть, сколько не страшно. Но курсы вот такие.[/quote]

Мошенники у вас и по 29,50 возьмут. Нормальные минялы в Киеве по 29 не берут.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 29211
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2867 раз.
Подякували: 4745 раз.
 
Профіль
9
2
1
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 16:39

Re: Валютный рынок в контексте

А тим часом у ВР приймається рішення про введення ВС.

Пік - - - - - пік - - - - - пік - рішення прийнято, чи ні?

Вже щось відомо?
Позитивчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 206
З нами з: 26.01.17
Подякував: 6 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 68806881688268836884>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Libo, Vadim V, ЛОБ і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1377, 1378, 1379
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
13783 1570260
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лис, 2018 16:09
airmax78
Валютный рынок в мире 1 ... 649, 650, 651
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6500 1374694
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 лис, 2018 15:14
vovan_prm
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 247271
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (14773)
26.11.2018 17:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.