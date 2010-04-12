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Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6881688268836884>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 940
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
131
5. более 75%
64%
599
Всього голосів : 940
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 16:39

Re: Валютный рынок в контексте

  Искатель написав:Бред не пишите, пожалуйста. Реально в Харькове продажа уже 29,30 Была... В Киеве по 29,00 берут и не думают...
Я не говорю, что надо брать. Наоборот, надо немного скинуть, сколько не страшно. Но курсы вот такие.

А Ви звідки?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 16:40

  serega_rubin написав:Сегодня многие осознали что встретили утро без запаса кэша, а другие, что при ФГВ / шухере могут потерять достаточно много. Неделька - другая агрегат М0 пойдет сильно вверх, как и ставки по депозитам.


туфта...паника утихнет уже завтра :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 16:47

  prodigy написав:туфта...паника утихнет уже завтра :mrgreen:

Не "на каркайте", мне ещё трошки гривны надо будет завтра за доллары получить :wink:
Согласен на откат со среды :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 16:48

  prodigy написав:
  serega_rubin написав:Сегодня многие осознали что встретили утро без запаса кэша, а другие, что при ФГВ / шухере могут потерять достаточно много. Неделька - другая агрегат М0 пойдет сильно вверх, как и ставки по депозитам.


туфта...паника утихнет уже завтра :mrgreen:

Ще ніхто не знає що таке військовий стан ...тим і користуються спекулі.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 16:49

  prodigy написав:
  serega_rubin написав:Сегодня многие осознали что встретили утро без запаса кэша, а другие, что при ФГВ / шухере могут потерять достаточно много. Неделька - другая агрегат М0 пойдет сильно вверх, как и ставки по депозитам.


туфта...паника утихнет уже завтра :mrgreen:

туфта... не утихнет, на МБ направление вверх и переток на нал. Завтра банкоматы будут трусить активнее чем сегодня :)
serega_rubin
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 16:53

zzzzzz какой реальный прием в Киеве без шуток?
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 16:54

Re: Валютный рынок в контексте

  serega_rubin написав:туфта... не утихнет, на МБ направление вверх и переток на нал. Завтра банкоматы будут трусить активнее чем сегодня

А що, нехай заганяють. Може і я раніше строка свої літні долари продам. :)
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 16:55

Re: Валютный рынок в контексте

А за наших пацанів, дійсно ніхто не думає!
https://youtu.be/91lN6yfix3w
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 16:55

  prodigy написав:zzzzzz какой реальный прием в Киеве без шуток?

Миняйло светит прием 28,60 (70 )
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 16:56

Re: Валютный рынок в контексте

А можете предсьавить, что будет, когда 3 огромных каравана беженцев достигнет границы США с Мексикой и их не пустят, а они будут ломиться, одна невинная жертва и будет караул, мама не горюй дял всего мира...
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