А Ви звідки?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 лис, 2018 16:39
Re: Валютный рынок в контексте
А Ви звідки?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Пон 26 лис, 2018 16:40
туфта...паника утихнет уже завтра
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Пон 26 лис, 2018 16:47
Додано: Пон 26 лис, 2018 16:48
Ще ніхто не знає що таке військовий стан ...тим і користуються спекулі.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Пон 26 лис, 2018 16:49
туфта... не утихнет, на МБ направление вверх и переток на нал. Завтра банкоматы будут трусить активнее чем сегодня
Додано: Пон 26 лис, 2018 16:53
zzzzzz какой реальный прием в Киеве без шуток?
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Пон 26 лис, 2018 16:54
Re: Валютный рынок в контексте
А що, нехай заганяють. Може і я раніше строка свої літні долари продам.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 26 лис, 2018 16:55
Re: Валютный рынок в контексте
А за наших пацанів, дійсно ніхто не думає!
Додано: Пон 26 лис, 2018 16:55
Живите своим умом!
Додано: Пон 26 лис, 2018 16:56
Re: Валютный рынок в контексте
А можете предсьавить, что будет, когда 3 огромных каравана беженцев достигнет границы США с Мексикой и их не пустят, а они будут ломиться, одна невинная жертва и будет караул, мама не горюй дял всего мира...
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