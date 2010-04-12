KOKS написав:Zebra написав:
Я откупился по 27.92 утром в Укрэусиме. Кроме меня никому доллары не нужны были. Народ инертен. Как в 2014.
ты тут как я посмотрю вселенский чесун по 27.92 ржу
Ржи, а мне новенькими
купюрами отлистали.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 лис, 2018 17:46
Ржи, а мне новенькими
купюрами отлистали.
Додано: Пон 26 лис, 2018 17:47
А где я написал, что на себя 29,00 в Киеве? Продавали по 29,00. Уже 29,10.
На себя 28,75 легко...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Пон 26 лис, 2018 17:50
Re: Валютный рынок в контексте
Востаннє редагувалось Искатель в Пон 26 лис, 2018 18:09, всього редагувалось 1 раз.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Пон 26 лис, 2018 17:54
Искатель
Хмельницкий обменки 28,1-29,5. Завтра такими темпами перевалим за 31
Востаннє редагувалось Oleg_Sa в Пон 26 лис, 2018 17:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 26 лис, 2018 17:55
Завтра планове розміщення ОВДП.Цікаво - чи піднімуться ставки у порівнянні з минулим вівторком?
Додано: Пон 26 лис, 2018 17:56
Re: Валютный рынок в контексте
Востаннє редагувалось Captain Obvious в Пон 26 лис, 2018 17:58, всього редагувалось 1 раз.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Додано: Пон 26 лис, 2018 17:56
Re: Валютный рынок в контексте
17:54. Лещенко: Гривна начала падать. Я прошелся по городу – уже 29 гривен за доллар.
Депутаты негодуют ))
Додано: Пон 26 лис, 2018 17:58
Додано: Пон 26 лис, 2018 17:58
Все просто: дилеры одно и второго очень системных банков дословно подтвердили: "Двойная порция упала в пятницу".
US
Додано: Пон 26 лис, 2018 18:01
не справедливо. смысл смешивать форс-мажор и обычное состояние дел?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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