RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 68846885688668876888>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 940
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
131
5. более 75%
64%
599
Всього голосів : 940
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 17:46

  KOKS написав:
  Zebra написав:
  LuckyG написав:где стоял нормальный курс-в долларах отказывали. Где-то в районе 10.30-11.00 ценники меняли все. Посещены были Приват,Укрсиб,Ощад,Сбербанка,Мтб,Идея,Тас. Подходишь к нему-и смотришь на меняющуюся табличку)

Я откупился по 27.92 утром в Укрэусиме. Кроме меня никому доллары не нужны были. Народ инертен. Как в 2014.



ты тут как я посмотрю вселенский чесун по 27.92 ржу :lol:

Ржи, а мне новенькими
купюрами отлистали.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6409
З нами з: 21.09.12
Подякував: 476 раз.
Подякували: 792 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 17:47

  zzzzzz написав:Мошенники у вас и по 29,50 возьмут. Нормальные минялы в Киеве по 29 не берут.


А где я написал, что на себя 29,00 в Киеве? Продавали по 29,00. Уже 29,10.
На себя 28,75 легко...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
Повідомлень: 2025
З нами з: 22.02.16
Подякував: 270 раз.
Подякували: 466 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 17:50

Re: Валютный рынок в контексте

  Vadim V написав:В Днепре опт реально принимает по ,60


В Днепре уже покупка выше 28,70
Востаннє редагувалось Искатель в Пон 26 лис, 2018 18:09, всього редагувалось 1 раз.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
Повідомлень: 2025
З нами з: 22.02.16
Подякував: 270 раз.
Подякували: 466 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 17:54

Искатель
Хмельницкий обменки 28,1-29,5. Завтра такими темпами перевалим за 31
Востаннє редагувалось Oleg_Sa в Пон 26 лис, 2018 17:56, всього редагувалось 1 раз.
Oleg_Sa
 
Повідомлень: 1946
З нами з: 27.10.08
Подякував: 7 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 17:55

  zzzzzz написав:
Национальный банк Украины (НБУ) 23 ноября удовлетворил заявку одного банка на получение рефинансирования на общую сумму 2 млрд грн на 14 дней по процентной ставке в размере 20% годовых.
Об этом свидетельствуют данные НБУ об итогах проведения тендера по рефинансированию банков, передает БизнесЦензор. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3098987

Завтра планове розміщення ОВДП.Цікаво - чи піднімуться ставки у порівнянні з минулим вівторком?
tea
 
Повідомлень: 16036
З нами з: 15.11.08
Подякував: 422 раз.
Подякували: 2081 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 17:56

Re: Валютный рынок в контексте

Так, где Алексы?!


  Captain Obvious написав:Неужели рист?
Как обычно, все алексы попрячутся.
Востаннє редагувалось Captain Obvious в Пон 26 лис, 2018 17:58, всього редагувалось 1 раз.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
Повідомлень: 994
З нами з: 05.11.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 17:56

Re: Валютный рынок в контексте

17:54. Лещенко: Гривна начала падать. Я прошелся по городу – уже 29 гривен за доллар.

Депутаты негодуют :)))
  daphne написав:
  Crocodila написав:да не будет курса 24-26 уже никогда , 34-36 да возможно будет на месяц другой, дальше тока вверх

До апреля 48.

*Відправлено з Чату
Dragunov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 164
З нами з: 21.02.14
Подякував: 389 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 17:58

  Искатель написав:
  Vadim V написав:В Днепре опт реально принимает по ,60


В Днепре уже продажа выше 28,70

Так если реально принимают по 28,60 , то почему бы и не продавать ?
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1248
З нами з: 23.05.14
Подякував: 268 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 17:58

  Сибарит написав:
  дядя Caша написав:Успели упасть в пятницу. ДС только что уточнил.

US

А Вы не могли бы уточнить механизм такой оперативности?
Ведь должны платежи пройти через работающий банк федрезерва...


Все просто: дилеры одно и второго очень системных банков дословно подтвердили: "Двойная порция упала в пятницу".

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 68929
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4387 раз.
Подякували: 7969 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 18:01

  Captain Obvious написав:Так, где Алексы?!

не справедливо. смысл смешивать форс-мажор и обычное состояние дел?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 13324
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1791 раз.
Подякували: 3752 раз.
 
Профіль
5
2
  #<1 ... 68846885688668876888>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Dragunov, tea, Zebra, дядя Caша і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1377, 1378, 1379
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
13788 1570503
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лис, 2018 18:26
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 649, 650, 651
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6500 1374718
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 лис, 2018 15:14
vovan_prm
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 247272
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (10426)
26.11.2018 18:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron