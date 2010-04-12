Справедливости ради, у нас вся жизнь в Украине (как и во всем пост-совке) это один непрекращающийся форс-мажор.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 лис, 2018 18:06
Справедливости ради, у нас вся жизнь в Украине (как и во всем пост-совке) это один непрекращающийся форс-мажор.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Додано: Пон 26 лис, 2018 18:07
Re: Валютный рынок в контексте
Надеюсь ,что депутаты не пойдут на поводу у Порошенко и Турчинова.Должен же быть в коллективном мозгу разум если его нет у отдельных лиц.
Додано: Пон 26 лис, 2018 18:09
Додано: Пон 26 лис, 2018 18:10
Опечатался я ((( Хотел написать "покупка выше 28,70". Я там исправил уже.
В качестве извинений, текущий курс "Меноры" - 28,80+/29,30. "+" означает, что возможен торг и чуть выше, чем 28,80.
Востаннє редагувалось Искатель в Пон 26 лис, 2018 18:10, всього редагувалось 1 раз.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Пон 26 лис, 2018 18:10
Додано: Пон 26 лис, 2018 18:13
Re: Валютный рынок в контексте
BBC написав:
Сегодня стоит сливать валюту ближе к 16? Или даже если ВР не поддержит военное положение курс будет расти?
Я бы на вашем месте снял все деньги с банковских счётов, купил доллары и взял билет куда-либо из Борисполя.
Додано: Пон 26 лис, 2018 18:13
Харьков самое узкое 29 - 29,40.
Цифра 29 на прием достигнута.
Значит, гребут по 29,40, как бешеные.
А еще иронизировал над теми, кто греб у космонавта по 28,50 в предыдущий раз.
Надеюсь, что все они уже радостно слились?
А ведь уже и не надеялись на такой фарт.
Востаннє редагувалось Tolevas в Пон 26 лис, 2018 18:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 26 лис, 2018 18:16
Я бы лил.
Но... я в Одессе.
И у нас лучшее - 28.45
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Додано: Пон 26 лис, 2018 18:17
Спросите, здесь хоть кто-то сегодня брал дороже 28.00 ?
Я не оператор, но думаю просто цифры переставляют
Востаннє редагувалось Игорь в Пон 26 лис, 2018 18:20, всього редагувалось 1 раз.
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