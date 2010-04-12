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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6885688668876888>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 940
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
131
5. более 75%
64%
599
Всього голосів : 940
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 18:06

  Yuri_T написав:
  Captain Obvious написав:Так, где Алексы?!

не справедливо. смысл смешивать форс-мажор и обычное состояние дел?

Справедливости ради, у нас вся жизнь в Украине (как и во всем пост-совке) это один непрекращающийся форс-мажор. :wink:
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 18:07

Re: Валютный рынок в контексте

Надеюсь ,что депутаты не пойдут на поводу у Порошенко и Турчинова.Должен же быть в коллективном мозгу разум если его нет у отдельных лиц.
bugalter
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 18:09

  Oleg_Sa написав:Искатель
Хмельницкий обменки 28,1-29,5. Завтра такими темпами перевалим за 31


посмотрим, чую, что завтра развернемся, если МБ дальше вверх не пойдет
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 18:09

Гагарін - 28.85/29.70. :shock: :shock: :shock:
tea
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 18:10

  Vadim V написав:
  Искатель написав:
  Vadim V написав:В Днепре опт реально принимает по ,60


В Днепре уже продажа выше 28,70

Так если реально принимают по 28,60 , то почему бы и не продавать ?


Опечатался я ((( Хотел написать "покупка выше 28,70". Я там исправил уже.
В качестве извинений, текущий курс "Меноры" - 28,80+/29,30. "+" означает, что возможен торг и чуть выше, чем 28,80.
Востаннє редагувалось Искатель в Пон 26 лис, 2018 18:10, всього редагувалось 1 раз.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 18:10

  bugalter написав:Надеюсь ,что депутаты не пойдут на поводу у Порошенко и Турчинова.Должен же быть в коллективном мозгу разум если его нет у отдельных лиц.

Только если Юля порешала с Аваковым,и Фронт не даст голосов. Кстати,полагаю что так и будет. Скоро узнаем.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 18:13

Re: Валютный рынок в контексте

BBC написав:
Сегодня стоит сливать валюту ближе к 16? Или даже если ВР не поддержит военное положение курс будет расти?

Я бы на вашем месте снял все деньги с банковских счётов, купил доллары и взял билет куда-либо из Борисполя.
Kabanchik
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 18:13

Харьков самое узкое 29 - 29,40.
Цифра 29 на прием достигнута.
Значит, гребут по 29,40, как бешеные.
А еще иронизировал над теми, кто греб у космонавта по 28,50 в предыдущий раз.
Надеюсь, что все они уже радостно слились?
А ведь уже и не надеялись на такой фарт.
Востаннє редагувалось Tolevas в Пон 26 лис, 2018 18:16, всього редагувалось 1 раз.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 18:16

  Tolevas написав:Харьков самое узкое 29 - 29,40.
Цифра 29 на прием достигнута.
Значит, гребут по 29,40, как бешеные.
А еще иронизировал над теми, кто греб у космонавта по 28,50 в предыдущий раз.

Я бы лил.
Но... я в Одессе.
И у нас лучшее - 28.45
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 18:17

  Tolevas написав:Значит, гребут по 29,40, как бешеные.

Спросите, здесь хоть кто-то сегодня брал дороже 28.00 ?
Я не оператор, но думаю просто цифры переставляют
Востаннє редагувалось Игорь в Пон 26 лис, 2018 18:20, всього редагувалось 1 раз.
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