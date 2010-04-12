|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 лис, 2018 18:18
Captain Obvious написав: Tolevas написав:
Харьков самое узкое 29 - 29,40.
Цифра 29 на прием достигнута.
Значит, гребут по 29,40, как бешеные.
А еще иронизировал над теми, кто греб у космонавта по 28,50 в предыдущий раз.
Я бы лил.
Но... я в Одессе.
И у нас лучшее - 28.45
Да я вот все время думаю. Но курс на ЧР будет расти, пока не нагребут те, кто скупает баулами. А там, судя по росту курса, стоит жара.
-
Tolevas
-
-
- Повідомлень: 857
- З нами з: 06.03.17
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 96 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 лис, 2018 18:18
Tolevas написав:
Харьков самое узкое 29 - 29,40.
Цифра 29 на прием достигнута.
Значит, гребут по 29,40, как бешеные.
А еще иронизировал над теми, кто греб у космонавта по 28,50 в предыдущий раз.
Надеюсь, что все они уже радостно слились?
А ведь уже и не надеялись на такой фарт.
Обычно паника одним днём не ограничивается.
Не все успевают взять/снять/украсть гривны за 8 часов. Переносится на следующий день операция.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 6409
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 476 раз.
- Подякували: 792 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 лис, 2018 18:22
Сливать не ранее 31 за доллар. Психологическая отметка в 30 ударит в рога аленям и побегут окоянные.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 6409
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 476 раз.
- Подякували: 792 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 лис, 2018 18:22
LuckyG написав: bugalter написав:
Надеюсь ,что депутаты не пойдут на поводу у Порошенко и Турчинова.Должен же быть в коллективном мозгу разум если его нет у отдельных лиц.
Только если Юля порешала с Аваковым,и Фронт не даст голосов. Кстати,полагаю что так и будет. Скоро узнаем.
А чего не проголосовать, тем более на 30 дней, особого плана действий нет, зачем вводить и что делать с этим военным положением непонятно, пусть будет.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 8625
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 2485 раз.
- Подякували: 3474 раз.
-
- Профіль
-
14
1
1
Додано: Пон 26 лис, 2018 18:25
дядя Caша написав:Все просто: дилеры одно и второго очень системных банков дословно подтвердили: "Двойная порция упала в пятницу".
US
Тогда возникает вопрос, почему она двойная?
В четверг то деньги должны были заходить нормально, ведь выходной в США начался, когда у нас четверг уже закончился.
Ничего не понимаю (с)
-
Сибарит
-
-
- Повідомлень: 3382
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 770 раз.
- Подякували: 1240 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Пон 26 лис, 2018 18:30
Игорь написав: Tolevas написав:
Значит, гребут по 29,40, как бешеные.
Спросите, здесь хоть кто-то сегодня брал дороже 28.00 ?
Я не оператор, но думаю просто цифры переставляют
28.5 где-то в обед 20кило
-
Den
-
-
- Повідомлень: 303
- З нами з: 18.06.16
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 74 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 лис, 2018 18:31
Со мной тоже такое бывает. Когда забываю, что ночью банки не работают. Даже американские.
Сибарит написав: дядя Caша написав:Все просто: дилеры одно и второго очень системных банков дословно подтвердили: "Двойная порция упала в пятницу".
US
Тогда возникает вопрос, почему она двойная?
В четверг то деньги должны были заходить нормально, ведь выходной в США начался, когда у нас четверг уже закончился.
Ничего не понимаю (с)
US
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 68929
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4387 раз.
- Подякували: 7969 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|13788
|1570493
|
Пон 26 лис, 2018 18:26
Zebra
|
|6500
|1374718
|
|
|159
|247272
|
|