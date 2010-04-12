Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 лис, 2018 18:18
Tolevas написав:
Харьков самое узкое 29 - 29,40.
Цифра 29 на прием достигнута.
Значит, гребут по 29,40, как бешеные.
А еще иронизировал над теми, кто греб у космонавта по 28,50 в предыдущий раз.
Надеюсь, что все они уже радостно слились?
А ведь уже и не надеялись на такой фарт.
Обычно паника одним днём не ограничивается.
Не все успевают взять/снять/украсть гривны за 8 часов. Переносится на следующий день операция.
Zebra
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Додано: Пон 26 лис, 2018 18:22
Сливать не ранее 31 за доллар. Психологическая отметка в 30 ударит в рога аленям и побегут окоянные.
Zebra
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Додано: Пон 26 лис, 2018 18:22
LuckyG написав: bugalter написав:
Надеюсь ,что депутаты не пойдут на поводу у Порошенко и Турчинова.Должен же быть в коллективном мозгу разум если его нет у отдельных лиц.
Только если Юля порешала с Аваковым,и Фронт не даст голосов. Кстати,полагаю что так и будет. Скоро узнаем.
А чего не проголосовать, тем более на 30 дней, особого плана действий нет, зачем вводить и что делать с этим военным положением непонятно, пусть будет.
freeze
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Додано: Пон 26 лис, 2018 18:25
дядя Caша написав: Все просто: дилеры одно и второго очень системных банков дословно подтвердили: "Двойная порция упала в пятницу". US
Тогда возникает вопрос, почему она двойная?
В четверг то деньги должны были заходить нормально, ведь выходной в США начался, когда у нас четверг уже закончился.
Ничего не понимаю (с)
Сибарит
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Додано: Пон 26 лис, 2018 18:30
Игорь написав: Tolevas написав:
Значит, гребут по 29,40, как бешеные.
Спросите, здесь хоть кто-то сегодня брал дороже 28.00 ?
Я не оператор, но думаю просто цифры переставляют
28.5 где-то в обед 20кило
Den
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Додано: Пон 26 лис, 2018 18:31
Сибарит написав: дядя Caша написав: Все просто: дилеры одно и второго очень системных банков дословно подтвердили: "Двойная порция упала в пятницу". US
Тогда возникает вопрос, почему она двойная?
В четверг то деньги должны были заходить нормально, ведь выходной в США начался, когда у нас четверг уже закончился.
Ничего не понимаю (с)
Со мной тоже такое бывает. Когда забываю, что ночью банки не работают. Даже американские. US
дядя Caша
Нострадамус Jr
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Додано: Пон 26 лис, 2018 18:52
Zebra написав:
Сливать не ранее 31 за доллар. Психологическая отметка в 30 ударит в рога аленям и побегут окоянные.
навеяло
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Додано: Пон 26 лис, 2018 18:54
Zebra написав:
Сливать не ранее 31 за доллар. Психологическая отметка в 30 ударит в рога аленям и побегут окоянные.
Сливать по 35....потом откат за 32
Такой базовый сценарий
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Додано: Пон 26 лис, 2018 18:55
Vadim V написав: Искатель написав: Vadim V написав:
В Днепре опт реально принимает по ,60
В Днепре уже продажа выше 28,70
Так если реально принимают по 28,60 , то почему бы и не продавать ?
Потому что к Новому году появится возможность продать по 27,8
UA
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