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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 68866887688868896890 ... 6892>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 940
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
131
5. более 75%
64%
599
Всього голосів : 940
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 18:18

  Tolevas написав:Харьков самое узкое 29 - 29,40.
Цифра 29 на прием достигнута.
Значит, гребут по 29,40, как бешеные.
А еще иронизировал над теми, кто греб у космонавта по 28,50 в предыдущий раз.
Надеюсь, что все они уже радостно слились?
А ведь уже и не надеялись на такой фарт.

Обычно паника одним днём не ограничивается.
Не все успевают взять/снять/украсть гривны за 8 часов. Переносится на следующий день операция.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 18:22

Re: Валютный рынок в контексте

Сливать не ранее 31 за доллар. Психологическая отметка в 30 ударит в рога аленям и побегут окоянные.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 18:22

  LuckyG написав:
  bugalter написав:Надеюсь ,что депутаты не пойдут на поводу у Порошенко и Турчинова.Должен же быть в коллективном мозгу разум если его нет у отдельных лиц.

Только если Юля порешала с Аваковым,и Фронт не даст голосов. Кстати,полагаю что так и будет. Скоро узнаем.


А чего не проголосовать, тем более на 30 дней, особого плана действий нет, зачем вводить и что делать с этим военным положением непонятно, пусть будет.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 18:25

  дядя Caша написав:Все просто: дилеры одно и второго очень системных банков дословно подтвердили: "Двойная порция упала в пятницу".

US

Тогда возникает вопрос, почему она двойная?
В четверг то деньги должны были заходить нормально, ведь выходной в США начался, когда у нас четверг уже закончился.
Ничего не понимаю (с)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 18:30

  Игорь написав:
  Tolevas написав:Значит, гребут по 29,40, как бешеные.

Спросите, здесь хоть кто-то сегодня брал дороже 28.00 ?
Я не оператор, но думаю просто цифры переставляют
28.5 где-то в обед 20кило
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 18:31

  Сибарит написав:
  дядя Caша написав:Все просто: дилеры одно и второго очень системных банков дословно подтвердили: "Двойная порция упала в пятницу".

US

Тогда возникает вопрос, почему она двойная?
В четверг то деньги должны были заходить нормально, ведь выходной в США начался, когда у нас четверг уже закончился.
Ничего не понимаю (с)


Со мной тоже такое бывает. Когда забываю, что ночью банки не работают. Даже американские.

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 18:32

Re: Валютный рынок в контексте

https://www.facebook.com/shapranv/posts ... 9977153578

ууу троли
  daphne написав:
  Crocodila написав:да не будет курса 24-26 уже никогда , 34-36 да возможно будет на месяц другой, дальше тока вверх

До апреля 48.

*Відправлено з Чату
Dragunov
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 18:52

  Zebra написав:Сливать не ранее 31 за доллар. Психологическая отметка в 30 ударит в рога аленям и побегут окоянные.

навеялоЗображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 18:54

  Zebra написав:Сливать не ранее 31 за доллар. Психологическая отметка в 30 ударит в рога аленям и побегут окоянные.


Сливать по 35....потом откат за 32
Такой базовый сценарий
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 18:55

  Vadim V написав:
  Искатель написав:
  Vadim V написав:В Днепре опт реально принимает по ,60


В Днепре уже продажа выше 28,70

Так если реально принимают по 28,60 , то почему бы и не продавать ?

Потому что к Новому году появится возможность продать по 27,8
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