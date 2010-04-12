Додано: Пон 26 лис, 2018 19:03

dima_beleb написав: Искатель написав: В Вашем Ольгино математике не учат? 2 раза по 10 баксов он заработал. Т.е. 20 долларов вместе. В Вашем Ольгино математике не учат? 2 раза по 10 баксов он заработал. Т.е. 20 долларов вместе.

и один раз -10 и один раз -10

Вот уж не думал, что сегодня буду такие вещи объяснятьНу да ладно, может, кому-то еще пригодится.В первый раз он за свои 60 долларов купил коня (вложил 60). Получил на руки 70. Итого +10.Далее. Он на свои 80 долларов купил его еще раз. Откуда тут -10, я не понимаюПросто к тем 70-и, что получил в первый раз, добавил еще 10 своих. Продал за 90. Получил еще +10. Всего +20.Исходя из условий задачи, у него изначально(!) было как минимум 70 долларовВсе.Перечитайте медленно, я больше объяснять не буду.Любой, кто имеет отношение к валютообмену, тут автоматически ответит. Вы явно на этой ветке случайно.