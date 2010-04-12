ответ на загадку. заработал 10 баксов.
правильно?!
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 лис, 2018 18:55
Додано: Пон 26 лис, 2018 18:57
Re: Валютный рынок в контексте
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 26 лис, 2018 18:58
В Вашем Ольгино математике не учат? 2 раза по 10 баксов он заработал. Т.е. 20 долларов вместе.
Додано: Пон 26 лис, 2018 19:00
Искатель хай вата бумажек нарежит и купит мышку от компа.Удивится результату.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Пон 26 лис, 2018 19:00
Додано: Пон 26 лис, 2018 19:03
Вот уж не думал, что сегодня буду такие вещи объяснять
Ну да ладно, может, кому-то еще пригодится.
В первый раз он за свои 60 долларов купил коня (вложил 60). Получил на руки 70. Итого +10.
Далее. Он на свои 80 долларов купил его еще раз. Откуда тут -10, я не понимаю Просто к тем 70-и, что получил в первый раз, добавил еще 10 своих. Продал за 90. Получил еще +10. Всего +20.
Исходя из условий задачи, у него изначально(!) было как минимум 70 долларов
Все.
Перечитайте медленно, я больше объяснять не буду.
Любой, кто имеет отношение к валютообмену, тут автоматически ответит. Вы явно на этой ветке случайно.
Додано: Пон 26 лис, 2018 19:04
Додано: Пон 26 лис, 2018 19:06
А кони были разные или ты уже не помнишь.От этого много зависит.И ещё у одного и того же покупал...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 26 лис, 2018 19:06
Re: Валютный рынок в контексте
да. правильно +20
-60
+70
-80
+90
итого +20
|