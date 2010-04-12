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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 688768886889689068916892>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 940
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
131
5. более 75%
64%
599
Всього голосів : 940
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 18:55

  Мизантрóп написав:
  Zebra написав:Сливать не ранее 31 за доллар. Психологическая отметка в 30 ударит в рога аленям и побегут окоянные.

навеялоЗображення

ответ на загадку. заработал 10 баксов.
правильно?!
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 18:57

Re: Валютный рынок в контексте

  UA написав:Потому что к Новому году появится возможность продать по 27,8

Навряд. 28,5 - 29.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 18:58

  dima_beleb написав:
  Мизантрóп написав:
  Zebra написав:Сливать не ранее 31 за доллар. Психологическая отметка в 30 ударит в рога аленям и побегут окоянные.

навеялоЗображення

ответ на загадку. заработал 10 баксов.
правильно?!


В Вашем Ольгино математике не учат? 2 раза по 10 баксов он заработал. Т.е. 20 долларов вместе.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 19:00

Искатель хай вата бумажек нарежит и купит мышку от компа.Удивится результату.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 19:00

  Искатель написав:В Вашем Ольгино математике не учат? 2 раза по 10 баксов он заработал. Т.е. 20 долларов вместе.

и один раз -10
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 19:01

dima_beleb :arrow: 97%
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 19:03

  dima_beleb написав:
  Искатель написав:В Вашем Ольгино математике не учат? 2 раза по 10 баксов он заработал. Т.е. 20 долларов вместе.

и один раз -10

Вот уж не думал, что сегодня буду такие вещи объяснять :)
Ну да ладно, может, кому-то еще пригодится.

В первый раз он за свои 60 долларов купил коня (вложил 60). Получил на руки 70. Итого +10.

Далее. Он на свои 80 долларов купил его еще раз. Откуда тут -10, я не понимаю :) Просто к тем 70-и, что получил в первый раз, добавил еще 10 своих. Продал за 90. Получил еще +10. Всего +20.

Исходя из условий задачи, у него изначально(!) было как минимум 70 долларов :)
Все.
Перечитайте медленно, я больше объяснять не буду.
Любой, кто имеет отношение к валютообмену, тут автоматически ответит. Вы явно на этой ветке случайно.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 19:04

  Мизантрóп написав:
  Zebra написав:Сливать не ранее 31 за доллар. Психологическая отметка в 30 ударит в рога аленям и побегут окоянные.

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Вход 60. Выход 90 = 30. Внутриоперационные расходы 10. 30-10=20
Глобальнее нужно мыслить))
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 19:06

  dima_beleb написав:
  Искатель написав:В Вашем Ольгино математике не учат? 2 раза по 10 баксов он заработал. Т.е. 20 долларов вместе.

и один раз -10


А кони были разные или ты уже не помнишь.От этого много зависит.И ещё у одного и того же покупал...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 19:06

Re: Валютный рынок в контексте

да. правильно +20
-60
+70
-80
+90
итого +20
dima_beleb
 
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