Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 лис, 2018 19:09
dima_beleb написав:
да. правильно +20
-60
+70
-80
+90
итого +20
Вы в Гидрометцентре работаете?
UA
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Додано: Пон 26 лис, 2018 19:09
UA написав: Мизантрóп написав: Zebra написав:
Сливать не ранее 31 за доллар. Психологическая отметка в 30 ударит в рога аленям и побегут окоянные.
навеяло
Вход 60. Выход 90 = 30. Внутриоперационные расходы 10. 30-10=
20
Глобальнее нужно мыслить))
А можна ще від сукупних доходів відняти сукупні витрати (70+90)-(60+80)=20
vovikhan1991
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Додано: Пон 26 лис, 2018 19:10
Мизантрóп написав: Zebra написав:
Сливать не ранее 31 за доллар. Психологическая отметка в 30 ударит в рога аленям и побегут окоянные.
навеяло
я вхожу в 3%, 20 долларов - приз? Где получить?
Tolevas
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Додано: Пон 26 лис, 2018 19:11
Tolevas
козу надо было брать.Искатель уже ж подсказал.Думаю ваш ответ был бы 30
за призами
Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
Востаннє редагувалось
Мизантрóп
в Пон 26 лис, 2018 19:13, всього редагувалось 1 раз.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Додано: Пон 26 лис, 2018 19:12
vovikhan1991 написав: UA написав:
Вход 60. Выход 90 = 30. Внутриоперационные расходы 10. 30-10=
20
Глобальнее нужно мыслить))
А можна ще від сукупних доходів відняти сукупні витрати (70+90)-(60+80)=20
Вы из НАБУ?
Востаннє редагувалось
UA
в Пон 26 лис, 2018 19:13, всього редагувалось 2 разів.
UA
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Додано: Пон 26 лис, 2018 19:13
Искатель написав:
Любой, кто имеет отношение к валютообмену, тут автоматически ответит. Вы явно на этой ветке случайно.
вот так и палятся запоребриковые тролли
Tolevas
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Додано: Пон 26 лис, 2018 19:15
Я, в отличие от читеров, никогда не читаю чужих ответов перед своим. К тому же задачка максимум для второго класса. Я в своём обратном движении еще не дошел до возраста в 8 лет. А в вузе долго высшую математику преподавал.
Tolevas
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Додано: Пон 26 лис, 2018 19:22
Искатель написав:
В Вашем Ольгино математике не учат? 2 раза по 10 баксов он заработал. Т.е. 20 долларов вместе.
Криптовалюты, рыно
відкласти офтопік!
greenozon
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Додано: Пон 26 лис, 2018 19:24
Надеюсь, ДС простит за вечерний оффтоп. Уверен, это будет многим интересно.
Вроде Порошенко согласился ввести военное положение не по всей стране, а только в нескольких областях: 1) Донбасс; 2) Херсонская область; 3) Николаевская область; 4) Крым.
Искатель
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Додано: Пон 26 лис, 2018 19:26
Искатель написав:
Вот уж не думал, что сегодня буду такие вещи объяснять
Ну да ладно, может, кому-то еще пригодится.
В первый раз он за свои 60 долларов купил коня (вложил 60). Получил на руки 70. Итого +10.
Далее. О
н на свои 80 долларов купил
его еще раз. Откуда тут -10, я не понимаю
Просто к тем 70-и, что получил в первый раз,
добавил еще 10 своих
. Продал за 90. Получил еще +10. Всего +20.
Исходя из условий задачи, у него изначально(!) было как минимум 70 долларов
Все.
с чего вы это взяли? мож одолжил нужную 10ку
морда
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