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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 68886889689068916892>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 940
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
131
5. более 75%
64%
599
Всього голосів : 940
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 19:09

  dima_beleb написав:да. правильно +20
-60
+70
-80
+90
итого +20

Вы в Гидрометцентре работаете?
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 19:09

  UA написав:
  Мизантрóп написав:
  Zebra написав:Сливать не ранее 31 за доллар. Психологическая отметка в 30 ударит в рога аленям и побегут окоянные.

навеялоЗображення

Вход 60. Выход 90 = 30. Внутриоперационные расходы 10. 30-10=20
Глобальнее нужно мыслить))

А можна ще від сукупних доходів відняти сукупні витрати (70+90)-(60+80)=20
vovikhan1991
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 19:10

  Мизантрóп написав:
  Zebra написав:Сливать не ранее 31 за доллар. Психологическая отметка в 30 ударит в рога аленям и побегут окоянные.

навеялоЗображення


я вхожу в 3%, 20 долларов - приз? Где получить?
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 19:11

Tolevas козу надо было брать.Искатель уже ж подсказал.Думаю ваш ответ был бы 30 :D
за призами :arrow: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Пон 26 лис, 2018 19:13, всього редагувалось 1 раз.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 19:12

  vovikhan1991 написав:
  UA написав:Зображення
Вход 60. Выход 90 = 30. Внутриоперационные расходы 10. 30-10=20
Глобальнее нужно мыслить))

А можна ще від сукупних доходів відняти сукупні витрати (70+90)-(60+80)=20

Вы из НАБУ?
Востаннє редагувалось UA в Пон 26 лис, 2018 19:13, всього редагувалось 2 разів.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 19:13

  Искатель написав:Любой, кто имеет отношение к валютообмену, тут автоматически ответит. Вы явно на этой ветке случайно.


вот так и палятся запоребриковые тролли
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 19:15

  Мизантрóп написав:Tolevas козу надо было брать.Искатель уже ж подсказал.Думаю ваш ответ был бы 30 :D
за призами :arrow: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.


Я, в отличие от читеров, никогда не читаю чужих ответов перед своим. К тому же задачка максимум для второго класса. Я в своём обратном движении еще не дошел до возраста в 8 лет. А в вузе долго высшую математику преподавал.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 19:22

Re: Валютный рынок в контексте

  Искатель написав:В Вашем Ольгино математике не учат? 2 раза по 10 баксов он заработал. Т.е. 20 долларов вместе.
Криптовалюты, рыно


відкласти офтопік!
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 19:24

Надеюсь, ДС простит за вечерний оффтоп. Уверен, это будет многим интересно.
Вроде Порошенко согласился ввести военное положение не по всей стране, а только в нескольких областях:
1) Донбасс;
2) Херсонская область;
3) Николаевская область;
4) Крым.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 19:26

  Искатель написав:Вот уж не думал, что сегодня буду такие вещи объяснять :)
Ну да ладно, может, кому-то еще пригодится.
В первый раз он за свои 60 долларов купил коня (вложил 60). Получил на руки 70. Итого +10.
Далее. Он на свои 80 долларов купил его еще раз. Откуда тут -10, я не понимаю :) Просто к тем 70-и, что получил в первый раз, добавил еще 10 своих. Продал за 90. Получил еще +10. Всего +20.
Исходя из условий задачи, у него изначально(!) было как минимум 70 долларов :)
Все.

с чего вы это взяли? мож одолжил нужную 10ку 8)
морда
 
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