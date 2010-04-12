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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6889689068916892>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 940
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
131
5. более 75%
64%
599
Всього голосів : 940
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 19:27

Re: Валютный рынок в контексте

  Tolevas написав:А в вузе долго высшую математику преподавал.
Никульченко в ХПИ.Все и так знают 8)
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 19:30

  Мизантрóп написав:Tolevas козу надо было брать.Искатель уже ж подсказал.Думаю ваш ответ был бы 30 :D
за призами :arrow: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.


Задача решена не полностью - как видим, на рынке наблюдается стабильная инфляция коня :mrgreen: Значит "в итоге" заработок не 20, а (20 + 10*n), где n - количество будущих торговых оборотов
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 19:31

Re: Валютный рынок в контексте

  Kabanchik написав:Только Кабанчик знает правильный ответ
Что Валентина наболтала?
Зображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 19:36

Re: Валютный рынок в контексте

Есть инсайдерская информация от Валентины, что этот цирк с ВП устроен исключительно для обнала и выведения денег, заработка на повышении курса и для того, чтобы оправдать повышение курса. Как я говорил ранее, реальный курс должен быть около 50 гр. Просто так поднять они не могли, тем более перед выборами, поэтому придумали этот повод, финт с ВП. Итого - имеем повышение курса якобы "из-за агрессии", власти как бы ни при чем. Бинго!
Kabanchik
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 19:40

  морда написав:
  Искатель написав:Вот уж не думал, что сегодня буду такие вещи объяснять :)
Ну да ладно, может, кому-то еще пригодится.
В первый раз он за свои 60 долларов купил коня (вложил 60). Получил на руки 70. Итого +10.
Далее. Он на свои 80 долларов купил его еще раз. Откуда тут -10, я не понимаю :) Просто к тем 70-и, что получил в первый раз, добавил еще 10 своих. Продал за 90. Получил еще +10. Всего +20.
Исходя из условий задачи, у него изначально(!) было как минимум 70 долларов :)
Все.

с чего вы это взяли? мож одолжил нужную 10ку 8)

вот вот. меня эта 10-тка смутила.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 19:40

  Kabanchik написав:Есть инсайдерская информация от Валентины, что этот цирк с ВП устроен исключительно для обнала и выведения денег, заработка на повышении курса и для того, чтобы оправдать повышение курса. Как я говорил ранее, реальный курс должен быть около 50 гр. Просто так поднять они не могли, тем более перед выборами, поэтому придумали этот повод, финт с ВП. Итого - имеем повышение курса якобы "из-за агрессии", власти как бы ни при чем. Бинго!

  Libo написав:Если примут военное положение, то всегда по законам военного времени шпионам, диверсантам, саботажникам, валютным спекулянтам, мародёрам и паникёрам расстрел на месте.
Попрошу не забывать.
Позитивчик
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 19:43

Позитивчик
в такие периоды подобных провокаторов и паникёров следует тупо ставить к стенке, читай - пожизненный бан учётке с контролем клонирования.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 19:44

Re: Валютный рынок в контексте

Как такое переводить на английский?
https://twitter.com/dimaua12/status/1067047051215675394
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 19:54

Kabanchik
Есть инсайдерская информация от Валентины, что этот цирк с ВП устроен исключительно для обнала и выведения денег

Для обнала и выведения денег надо наоборот чтобы курс был по 8. Чтобы дешевле доллары покупать для последующего вывода.
Как я говорил ранее, реальный курс должен быть около 50 гр. Просто так поднять они не могли, тем более перед выборами, поэтому придумали этот повод, финт с ВП.

А как вы определили реальный курс? Есть какие-нибудь рассчеты?
olivera
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 19:58

  olivera написав:Kabanchik
Есть инсайдерская информация от Валентины, что этот цирк с ВП устроен исключительно для обнала и выведения денег

Для обнала и выведения денег надо наоборот чтобы курс был по 8. Чтобы дешевле доллары покупать для последующего вывода.
Как я говорил ранее, реальный курс должен быть около 50 гр. Просто так поднять они не могли, тем более перед выборами, поэтому придумали этот повод, финт с ВП.

А как вы определили реальный курс? Есть какие-нибудь рассчеты?


Есть формула реального курса. На сегодня реальный курс около 60 грн. за долар. Сейчас искуственно сдерживается за счет предстоящих выборов и чтобы население занесло побольше денег в объебанки, чтобы потом вывести их, как это сделал Беня с Петей, опрокинув население на пару ярдов. Мы наблюдаем сейчас поддержку 1+1 и раздувание, нагнетание на счет "агресии" и "рук и ног Путина". :mrgreen:
Kabanchik
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