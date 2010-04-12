Искатель написав:

н на свои 80 долларов купил

добавил еще 10 своих

Вот уж не думал, что сегодня буду такие вещи объяснятьНу да ладно, может, кому-то еще пригодится.В первый раз он за свои 60 долларов купил коня (вложил 60). Получил на руки 70. Итого +10.Далее. Оего еще раз. Откуда тут -10, я не понимаюПросто к тем 70-и, что получил в первый раз,. Продал за 90. Получил еще +10. Всего +20.Исходя из условий задачи, у него изначально(!) было как минимум 70 долларовВсе.