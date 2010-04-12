Искатель написав:Вот уж не думал, что сегодня буду такие вещи объяснять Ну да ладно, может, кому-то еще пригодится. В первый раз он за свои 60 долларов купил коня (вложил 60). Получил на руки 70. Итого +10. Далее. Он на свои 80 долларов купил его еще раз. Откуда тут -10, я не понимаю Просто к тем 70-и, что получил в первый раз, добавил еще 10 своих. Продал за 90. Получил еще +10. Всего +20. Исходя из условий задачи, у него изначально(!) было как минимум 70 долларов Все.
Kabanchik написав:Есть инсайдерская информация от Валентины, что этот цирк с ВП устроен исключительно для обнала и выведения денег, заработка на повышении курса и для того, чтобы оправдать повышение курса. Как я говорил ранее, реальный курс должен быть около 50 гр. Просто так поднять они не могли, тем более перед выборами, поэтому придумали этот повод, финт с ВП. Итого - имеем повышение курса якобы "из-за агрессии", власти как бы ни при чем. Бинго!
Libo написав:Если примут военное положение, то всегда по законам военного времени шпионам, диверсантам, саботажникам, валютным спекулянтам, мародёрам и паникёрам расстрел на месте. Попрошу не забывать.
Есть инсайдерская информация от Валентины, что этот цирк с ВП устроен исключительно для обнала и выведения денег
Для обнала и выведения денег надо наоборот чтобы курс был по 8. Чтобы дешевле доллары покупать для последующего вывода.
Как я говорил ранее, реальный курс должен быть около 50 гр. Просто так поднять они не могли, тем более перед выборами, поэтому придумали этот повод, финт с ВП.
А как вы определили реальный курс? Есть какие-нибудь рассчеты?
Есть формула реального курса. На сегодня реальный курс около 60 грн. за долар. Сейчас искуственно сдерживается за счет предстоящих выборов и чтобы население занесло побольше денег в объебанки, чтобы потом вывести их, как это сделал Беня с Петей, опрокинув население на пару ярдов. Мы наблюдаем сейчас поддержку 1+1 и раздувание, нагнетание на счет "агресии" и "рук и ног Путина".