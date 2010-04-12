Додано: Пон 26 лис, 2018 21:18

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, потерявший в пятницу относительно доллара 5,00 коп., на торгах понедельника упал на 10,26 коп., оказавшись на уровне 27,8984 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 26-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив 9,09 коп., составил 27,8942 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА началась 26 ноября с уровней предыдущего закрытия 27,74/27,76 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.15, выйдя в реальную сферу, СКВ на МЕЖБАНКЕ выросла в цене, составив 27,84/27,87, а спустя полчаса, доллар, пролонгировав рост, поднялся до 27,85/27,90 UAH/USD.



Основными драйверами роста стала эскалация напряженности между Киевом и Москвой в Керчь-Еникальском проливе, повлекшая за собой риски введения Украиной военного положения, а также заметное расширение гривневой ликвидности, на которое указал рост остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 50 794,8 млн. грн. к отметке 57 706,3 млн. грн. Источник роста – изрядная порция компенсации НДС Казначейством общим объемом до 5,0 млрд. грн. Кроме того, нелишне добавить очевидные «придержки» валюты экспортерами, которые инициировали продажи обязательной части экспортной выручки двойной порции поступившей на их счета СКВ, начав ее реализацию лишь после 11.00, когда цена «американца» на межбанке поднялась к 27,90/27,91 UAH/USD.

С 11.15 доллар начал неспешно дешеветь, вначале к 27,87/27,90, затем, около 12.30 до 27,87/27,89 UAH/USD. На обеденный перерыв около 13.18 рынок ушел на фоне цифры 27,86/27,87 UAH/USD.

Последовавший засим уход продавцов, вызвал перекос на опустевшем межбанке в сторону спроса и возобновление роста курса СКВ до 27,88/27,92 UAH/USD по состоянию на 14.00 Киева.



С этого момента цена «американца» уже не изменялась до самого завершения понедельничной сессии ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА .



Большинство сделок на МЕЖБАНКЕ в понедельник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,8984 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 0,60% с 28,0672 UAH/USD до 27,8984 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 26 ноября гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,25% годовых (с 12.10 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 26 ноября, пролонгировав «бычий» тренд, прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, доллар пользовался спросом на росте напряженности между Киевом и Москвой на почве провокации ФСБ в районе Керчи.



Во-вторых, выросший спрос игроков на СКВ сопровождался расширением гривневой ликвидности – надежную валюту было на что приобретать ради страховки своих активов.



В-третьих, способствовали росту курса доллара на межбанке придержки валюты экспортерами, инициировавшими ее продажи лишь после касания СКВ своего максимального уровня.



В-четвертых, «зеленых быков» межбанка очень заметно поддерживало еще более значительное подорожание наличного доллара.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 26 ноября выросли, имея для этого следующие причины.



Во-первых, в первой половине дня наблюдался очень агрессивный спрос на доллар на росте напряженности и расширении гривневой ликвидности.



Во-вторых, к пятнице на счета экспортеров упала двойная порция внешнеторговой выручки, 50% которой надо было обязательно продать на следующих торгах. И на эту СКВ были покупатели.



В-третьих, на рынке выросла гривневая ликвидность, давая возможность взволнованным перспективами введения военного положения игрокам, приобретать валюту.



В-четвертых, на МЕЖБАНКЕ 26 ноября наблюдался «ассортимент» настроений: от роста курса доллара на старте торгов, до коррекции цен «американца» после 11.16 Киева.



Наличный рынок в течение понедельника продемонстрировал изрядное внутридневное подорожание твердых валют и в первую очередь, доллара.



Спекулянты, воспользовавшись тревогами населения относительно введения военного положения, взвинтили действующие цены. Интересно отметить, что эволюция обывателей страны охотно скупавшими втридорога наличный доллар, показывает явную неторопливость – со слов дилеров-«неформалов» наличного рынка системных центров валютообменного бизнеса (Харьков, Киев, Запорожье, Одесса, Днепр и Крыжополь), несмотря на изрядное подорожание наличного «американца», спрос на него в течение понедельника превышал предложение.

Основными источниками «бычьего» тренда на рынке наличного доллара стали провокации ФСБ РФ в Керченском проливе, вынудившие Украину заговорить о введении военного положения, а также заметный, даже по нынешним временам, рост курса «зеленого» безнала.



За исключением Запорожья, дилеры которого похвалились ростом ликвидности, представители рынков других вышеперечисленных городов рапортовали о некотором снижении оборотов.



Не исключено, случившийся регресс в ликвидности, несмотря на агрессивный клиентский спрос на СКВ, стал следствием нескольких факторов: рынок наличной пары доллар-гривня стал однозначно «бычьим», что, как известно, не лучшим образом сказывается на оборотах.

Во-вторых, клиентам наличного рынка не очень нравится высокая курсовая динамика.



В-третьих, не будем забывать о «синдроме понедельника» (дебют новой недели редко радует дилеров наличного рынка ликвидностью).



В течение понедельника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара выросла на 50,0-80,0 коп. (наиболее заметно вырос рынок Харькова), офера поднялись на 90,0-122 коп. (лидировал в росте рынок Харькова).



По сравнению с закрытием пятницы биды наличного «неформального» «американца» выросли на 60,0-87,0 коп., позиция «предложение» прибавила 105,0-132 коп.



Есть определенный соблазн наложить вышеприведенный внутридневной рост курса наличного «неформального» рынка на ближайшие торги валютного межбанка. Но мы пока воздержимся, с одной стороны не зная всех нюансов военного положения, а также усматривая в этом росте цен наличного «американца» махровые спекуляции, имеющие мало общего с реальным состоянием дел.



Впрочем, принимать решение покупать СКВ по такой цене или воздержаться должен каждый клиент наличного рынка самостоятельно.



Меж тем, представляется, на рынке «зеленого» безнала сохранится «бычий» тренд, однако внутридневной «привес» 27-го может оказаться скромнее, чем в понедельник.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 26 ноября в общих чертах отражает картину понедельника на украинском рынке наличных.



На рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.



Торги 26 ноября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,70/29,20 UAH/USD, евро – 32,35/33,25 UAH/EUR, рубль – 0,415/0,423 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги понедельника в условиях преобладания клиентского спроса на доллар и евро из-за «бычьего» тренда на рынке «зеленого» безнала и реальной вероятности введения военного положения.



Эти два «бычьих» драйвера удерживали наличный рынок Днепра в восходящем тренде до полудня в парах доллар-гривня и евро-гривня.



Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня сохранив восходящий тренд, поднялись к 28,15/28,35 UAH/USD, евро – 31,95/31,25 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,423 UAH/RUB. На моменте в городе доминирование спроса. Обороты средние.



В дальнейшем, после обеда, валютчикам Днепра довелось заниматься той же работой: удовлетворять доминировавший клиентский спрос на фоне очень слабого, несмотря на заметное подорожание бидов, предложения СКВ.



По итогам дня на рынке Днепра сохранилось преобладание спроса, и этот «перекос» нанес незначительный урон оборотам – ликвидность, заслужив от дилеров «неформального» мелкооптового и розничного рынка Днепра «четверку», едва заметно ухудшила показатели предыдущей сессии.



В течение 26 ноября биды наличного «неформального» розничного доллара в Днепре выросли на 75,0 коп., офера прибавили 105,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием пятницы биды наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре выросли на 78,0 коп., офера стали выше на 123,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги понедельника в котором завершились уровнями 28,70/29,207 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 26-го в условиях доминирования агрессивного клиентского спроса, вызванного «бычьим» трендом на рынке «зеленого» безнала и тревогами клиентов ожидавших ограничений после введения военного положения в стране вследствие провокаций ФСБ РФ в Керчь-Еникальском проливе.



До полудня в оптовом сегменте наличного рынка Днепра сохранялось доминирование клиентских бидов, несмотря на заметное подорожание «американца».



Около 12.22 Киева на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня сохранив восходящий тренд, поднялись к 28,15/28,35 UAH/USD, евро – 31,95/31,25 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,423 UAH/RUB. На моменте в городе доминирование спроса. Обороты немного ниже среднего.



После обеда, дилеры наличного опта Днепра продолжали свою прежнюю деятельность - удовлетворяли доминировавший клиентский спрос на фоне слабого, несмотря на заметное подорожание бидов, предложения СКВ.



По итогам дня на рынке Днепра сохранилось преобладание спроса, и этот «перекос» нанес незначительный урон оборотам – ликвидность, заслужив от дилеров «неформального» оптового сегмента рынка Днепра «четверку с минусом», немного понизили показатели предыдущей сессии.



На протяжении 26 ноября наличного «неформального» оптового доллара в Днепре выросли на 75,0 коп., офера прибавили 105,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием пятницы биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре выросли на 78,0 коп., офера стали выше на 123,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 26 ноября уровнями 32,35/33,25 UAH/EUR, констатировав в течение понедельника рост бидов на 75,0 коп., на фоне роста оферов на 125,0 коп.



По сравнению с закрытием пятницы биды оптового наличного евро в Днепре выросли на 75,0 коп., офера стали выше на 145,0 коп.



Как и прежде, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 26-го большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, ревизуя ее цену в соответствии с настроениями клиентов.



Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 26-го практически перестал интересовать клиентов.



Укажем, что, как и ранее, высокая волатильность в паре евро-доллар на мировом рынке forex удерживала как дилеров наличного рынка, так и их клиентов от объемных операций с наличным евро. Иначе говоря, клиенты наличного рынка, как, впрочем, и дилеры избегали объемных операций с этой «неспокойной» валютой.



Ситуацию для евро усугубило изрядное падение евро, случившееся в два приема на европейской сессии рынка forex, в течение которого евро упал с $1,1380 к отметке $1,1343.



Не удивительно, что с такой валютой никто связываться не станет. Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в понедельник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1346 к $1,1340, потеряв в течение этого промежутка времени очень скромные 6 пунктов.



Полагаю, наши дилеры, заметно поднявшие обе позиции наличного евро, сделали это «за компанию» с долларом, причем заметное внутри дневное расширением маржи пары евро-гривня свидетельствует о том, что дилеры пытаются избегать объемных сделок с этой неспокойной валютой.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 26 ноября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1335 пара евро-доллар с 05.00 Киева инициировала динамичный рост, около 11.30 оказавшись в районе отметки $1,1380, с которой вскоре откатилась, оказавшись в начале на уровне $1,1365, а спустя 3 часа, на 15.00 Киева, проведя безуспешную попытку отскока, ушла еще ниже, в район цифры $1,1340, где «отдыхала» до 20.00, пролонгировав нисходящий тренд, до уровня $1,.1331, который не покидала до 21.00 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс пары евро-доллар вырос по состоянию на киевский полдень с отметки $1,1325 до $1,1380.



Поддержку курсу евро оказывают конструктивные заявления представителей итальянского правительства о возможности уменьшения параметра дефицита бюджета страны на следующий год. Рыночная доходность 10-летних итальянских гособлигаций снизилась более чем на двадцать базисных пунктов и достигла уровня 3.170%, самого низкого за последние два месяца.



Главный экономист ЕЦБ Прает заявил, что последние данные свидетельствуют о некотором замедлении темпов экономического роста в регионе. Представитель ЕЦБ Новотны заявил, что завершение программы количественного ослабления представляет крайне малую долю риска для финансовой стабильности.



Тот факт, что высшие представители стран ЕС одобрили в воскресенье предложенное соглашение по Brexit, оказывает некоторую поддержку курсу фунта.



Курс пары фунт-доллар вырос с уровня $1,2795 до $1,2856. 26-го на 15.30 Гринвича ожидалось выступление премьер-министра Великобритании Мэй в Палате Общин страны. Также сообщается, что договор о Brexit будет подан на утверждение в парламент Великобритании 12 декабря.



Спустя почти 4 часа. курс доллара относительно евро и фунта стерлингов снижается на фоне позитивных сигналов из Италии и Великобритании.



Курс евро находится по состоянию на 15.45 Киева на уровне $1,1373 по сравнению с $1,1337 на закрытие предыдущей сессии.



Курс фунта относительно американской валюты увеличился до $1,2859 с $1,2814 в пятницу.



Индекс доллара USDX, оценивающий динамику доллара США относительно шести основных мировых валют, теряет 0,2% на торгах в понедельник.



Поддержку евро оказывает информация о том, что правительство Италии может пересмотреть ориентир дефицита бюджета на 2019 год.



Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, вице-премьеры Луиджи Ди Майо и Маттео Сальвини, а также министр финансов Джованни Триа встретятся в понедельник, чтобы обсудить различные бюджетные сценарии, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на итальянского чиновника.



Ранее местные газеты написали, что М.Сальвини в минувшие выходные дал сигнал о возможном пересмотре целевого уровня бюджетного дефицита в условиях противостояния с Брюсселем. В частности, вице-премьер отметил, что дефицит на уровне 2,4% ВВП на 2019 год не является фиксированным показателем.

«Если речь идет о бюджете, который заставит страну расти, то дефицит может составить от 2,2% до 2,6% ВВП», - сказал он.



Слабые статданные по экономике ФРГ, обнародованные в понедельник, не смогли ослабить евро. Как сообщалось, индекс доверия бизнесменов к экономике страны, рассчитываемый институтом IFO, опустился по итогам третьего месяца подряд - до 102 пунктов со 102,9 пункта месяцем ранее. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал менее значительное снижение - до 102,3 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.



Фунт укрепляется благодаря утверждению главами государств и правительств 27 стран Евросоюза соглашения о выходе Великобритании из ЕС и декларацию о будущих отношениях сторон.



Далее предстоит голосование по соглашению в британском парламенте и Европарламенте.



Общее увеличение аппетита к риску в понедельник способствует выходу инвесторов из активов «тихой гавани», включая иену.

Курс иены к доллару опустился в ходе торгов до ¥113,24 по сравнению с ¥112,96 на закрытие рынка в пятницу. Пара евро-иена торгуется на уровне ¥128,76 против ¥128,07.



Стало быть, пара евро-доллар в понедельник смогла показать коррекцию от падения в пятницу на плохих данных по европейским индексам настроений PMI и поднималась от минимума пятницы на отметке $1,1325 до отметки $1,1382.



Оптимизм в отношении евро был вызван двумя причинами.



Во-первых, лидеры ЕС благополучно подписали в воскресенье на саммите ЕС со своей стороны соглашение по Brexit, возражения со стороны Испании в связи с Гибралтаром были учтены. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готова теперь в ближайшие недели провести агитационную компанию с тем, чтобы убедить британский парламент проголосовать за сделку с ЕС.



Во-вторых, лидеры правящих партий Италии Сальвини и Ди Майо сигнализировали, что готовы изменить цель по дефициту бюджета, но бюджетные меры останутся неизменными. Трудно предположить, как именно они себе это представляют, но рынки восприняли эту новость в качестве позитива для евро. Впрочем, к текущему моменту пара евро-доллар опустилась уже до $1,1331 по состоянию на 21.00 Киева.



Однако мы неоднократно отмечали, что локальный новостной фон для перспектив евро не имеет значения. Важным является тот факт, что дифференциал ставок между США и Европой каждый день продолжает играть в пользу доллара. И с высокой вероятностью этот дифференциал вырастет по итогам заседания ФРС США 19 декабря.



Хотя Трамп в очередной раз выразил недовольство политикой ФРС, указывая на то, что прошедшее падение цен на нефть приведет к снижению инфляции (а значит не нужно повышать ставки), рынок на слова Трампа в адрес ФРС уже не обращает внимания.

К тому же Трамп игнорирует тот факт, что ФРС следит за базовой инфляцией, очищенной от цен на энергоносители, а последняя может начать расти из-за перегрева экономики, например, от недостатка рабочей силы на рынке труда.



Вероятность повышения ставки на заседании в декабре согласно фьючерсам выросла до 74,5%.

В очередной раз напомним, что рост пары евро-доллар в 2017 году происходил вопреки ужесточению монетарной политики США, что являлось своего рода парадоксом, соответственно говорить о том, что уже прошедшее ужесточение монетарной политики ФРС и предстоящее в будущем ужесточение уже заложено в цену, не приходится. Рост пары евро-доллар к отметке $1,25 стало своего рода «перехлестом» на росте аппетитов к риску выше «условно справедливой» на то время цены $1,15.

Меж тем прошел год, ставки стали еще выше и на этом обстоятельстве мы уже полагаем, что пара евро-доллар может упасть на минимумы в районе $1,08, которые наблюдались на паре в 2014-2015 годах. Хотя пока говорить об этих уровнях как целях для снижения, безусловно, еще рано.



За последние месяцы разных новостей выходило много, движения были разнонаправленными, хаотическими. Явного тренда на снижение по паре не прослеживалось.

Но при этом как-то получилось, что от уровня $1,18, наблюдавшегося перед сентябрьским заседанием FOMC ФРС, пара евро-доллар оказался на текущих $1,1331, то есть на 460 пунктов ниже.



Каждый новый максимум пары с сентября все ниже и ниже, а до минимума года от 13 ноября в районе отметки $1,1215 рукой подать, 135 пунктов. Это расстояние можно пройти за два торговых дня. И в случае пробоя вниз отметки $1,12 перспектива снижения под $1,10 станет весьма реальной. А на других рынках тогда все будет происходить и далее по сценарию 2014 года, то есть общий рост доллара и общее сворачивание аппетитов к риску.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги понедельника уровнями 32,35/33,25 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневной рост бидов на 75,0 коп. на фоне подскока на 125,0 коп. оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение понедельника по обеим позициям.



Торги рублем 26 ноября в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,415/0,423 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием пятницы биды оптового рубля упали на 30 пунктов, офера потеряли 10 пунктов.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 26 ноября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Подводя итог вышеизложенному, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в понедельник, заслужив «четверку с минусом», немного понизила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру понедельника пытались работать по выросшему на 75,0 коп. с закрытия пятницы спросу и подскочившему на 145,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 26 ноября по спросу понизились на 30 пунктов, потеряв 10 пунктов по предложению.



Конфликт в Керчь-Еникальском проливе, спровоцированный ФСБ РФ в комплекте с заметно выросшей гривневой ликвидностью, о которой дал понять «потяжелевший» объем гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах регулятора, стали главными «бычьими» драйверами понедельничного отскока курса безналичного «американца» на межбанке под неафишируемую радость экспортеров, получивших в пятницу на свои счета двойную порцию притока экспортной выручки, половину которой им надлежало обязательно продать 26 ноября.



Эти продажи, судя по всему, стартовали с 11.16 Киева, когда цена безналичного «американца» достигла своего апогея.



Наличный рынок, «вспомнив былое», побежал «впереди паровоза», взвинчивая цену наличного доллара и подтверждая сохранение одного из свойств Украины как страны «непуганых карибу». Знатоки флоры тундры не дадут соврать: ягель, которым питаются карибу, отрастает очень медленно. Не исключено, что признак очередного обострения российско-украинского конфликта, попав на благодатную почву, вызвал заметный рост курса наличного доллара, подогреваемого разнообразными толкованиями готовящегося введения в стране военного положения.



Мы далеки от мысли умалять значимость событий в районе Керчи, но, думается, наличный рынок явно «перегибает палку» взвинчивая текущие цены наличной валюты.



Рискнем предположить вероятность достаточно «мягкого» варианта готовящегося введения военного положения, который может крепко разочаровать скупившихся 26 ноября втридорога на наличном рынке обывателей.



На ближайших торгах валютного межбанка, как мы уже анонсировали выше, вероятнее всего сохранится «бычий» тренд в паре доллар-гривня, но энтузиазм «быков» немного снизится, обеспечивая более скромный рост курса СКВ.



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