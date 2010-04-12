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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 лис, 2018 21:21
А очень зря. Никто там не истеричит, тупо констатация фактов. Кстати, цифры уже устарели... Завтра все будут открывать день продажей 29,50. Так, к сведению...
Додано: Пон 26 лис, 2018 21:24
Re: Валютный рынок в контексте
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Пон 26 лис, 2018 21:27
Ви на міжбанку маєте змогу таритись валютою тому цікавить?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Пон 26 лис, 2018 21:31
Уломали Порошенко на введение ВП только в отдельных областях которые граничат с рашкой и Приднестровьем!!!!
Живите своим умом!
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