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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6890689168926893

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 940
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
131
5. более 75%
64%
599
Всього голосів : 940
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 21:19

ставки по Харькову продолжают расти 29,10 - 29,50
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 21:21

  Alex2006 написав:
Серьезно? Да ну!
А тут пишут, что доллар уже по 29 грн продают.
А по регионам курс уже и повыше есть...

Делать какую-то аналитику, основываясь на статьях загон-портала - себя не уважать) Даже не заходя на страницу сразу могу сказать что там - Зелинский снова истеричит и пытается запугать оленей)


А очень зря. Никто там не истеричит, тупо констатация фактов. Кстати, цифры уже устарели... Завтра все будут открывать день продажей 29,50. Так, к сведению...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 21:24

Re: Валютный рынок в контексте

  Искатель написав:Завтра все будут открывать день продажей 29,50.

Міжбанк?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 21:27

  Квесторе_поверніться написав:
  Искатель написав:Завтра все будут открывать день продажей 29,50.

Міжбанк?

Ви на міжбанку маєте змогу таритись валютою тому цікавить?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 21:31

Уломали Порошенко на введение ВП только в отдельных областях которые граничат с рашкой и Приднестровьем!!!!
Живите своим умом!
zzzzzz
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