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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 68926893689468956896 ... 6898>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 940
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
131
5. более 75%
64%
599
Всього голосів : 940
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 21:48

Re: Валютный рынок в контексте

А президент то Чубарова опустил. Зря тот на Раде шоколадом давился под мотив молитвы с листочка зачитывая. Крым и ЛДР как я понял не входят в положение о военном положении. Там замораживаем. А вот ежели вдруг враг на нашу землю ступит.. Ухмы их тогда, а пока.... Прячем сало и гусей, ибо я не понял против кого такое ВП.
Эвген
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 21:49

  yama написав:
  zzzzzz написав:Уломали Порошенко на введение ВП только в отдельных областях которые граничат с рашкой и Приднестровьем!!!!
и 30 дней. Официально принятно 3 минуты назад

Давайте якісь посилання :roll:
Позитивчик
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 21:52

  Эвген написав:Крым и ЛДР как я понял не входят в положение о военном положении.


Луганская область есть в списке

https://censor.net.ua/news/3099085/rada ... rany_video
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 26 лис, 2018 21:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 21:52

Re: Валютный рынок в контексте

  Искатель написав:И ... в Киеве не факт, а по регионам завтра увидим 30-ку на продаже

Для рост на 1 гривну это очень оптимистично. Да и в регионах всегда тяжело было с валютой, в отличии от Киева.
serega_rubin
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 21:53

  Искатель написав:
  Искатель написав:Завтра все будут открывать день продажей 29,50. Так, к сведению...


Это было написано до того, как 276-ю голосами "ЗА" ввели военное положение.
Теперь же думаю,что старт может быть гораздо выше.
И ... в Киеве не факт, а по регионам завтра увидим 30-ку на продаже.


Да с чего, какие курс 30, что поменялось, что изменилось, кто кого завтра будет атаковать, завтра всё будет также как сегодня, дворники будут мести мусор, кассиры будут пробивать чеки, маршрутки будут ездить с той же ритмичностью, что за паника я никак не въеду.
Осталось 30 дней/c/
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 21:59

Re: Валютный рынок в контексте

Скупайте биткоин, он все ещё по курсу 28 на украинских биржах.
Востаннє редагувалось Zebra в Пон 26 лис, 2018 21:59, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 21:59

АТО за несколько часов...

ВП на 30 дней...
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 22:01

Re: Валютный рынок в контексте

  freeze написав:что за паника я никак не въеду.

Давно вже треба було помітити, що боти і настамнети завжди йдуть в одній зв'язці.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 22:02

  Искатель написав:
  Alex2006 написав:
Серьезно? Да ну!
А тут пишут, что доллар уже по 29 грн продают.
А по регионам курс уже и повыше есть...

Делать какую-то аналитику, основываясь на статьях загон-портала - себя не уважать) Даже не заходя на страницу сразу могу сказать что там - Зелинский снова истеричит и пытается запугать оленей)


А очень зря. Никто там не истеричит, тупо констатация фактов. Кстати, цифры уже устарели... Завтра все будут открывать день продажей 29,50. Так, к сведению...

Ну да, ну да :))

  Искатель написав:
  Искатель написав:Завтра все будут открывать день продажей 29,50. Так, к сведению...


Это было написано до того, как 276-ю голосами "ЗА" ввели военное положение.
Теперь же думаю,что старт может быть гораздо выше.
И ... в Киеве не факт, а по регионам завтра увидим 30-ку на продаже.

А вот там уже надо будет не зевать :)

С какого перепугу? Как и ожидалось, ничего не поменялось. Выборы перенести не вышло, так хоть зарисовался как главнокомандующий и может какой-то рейтинг себе поднял.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 22:02

  Искатель написав:
  Искатель написав:Завтра все будут открывать день продажей 29,50. Так, к сведению...


Это было написано до того, как 276-ю голосами "ЗА" ввели военное положение.
Теперь же думаю,что старт может быть гораздо выше.
И ... в Киеве не факт, а по регионам завтра увидим 30-ку на продаже.

А вот там уже надо будет не зевать :)


а можно не писать панические прогнозы?
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