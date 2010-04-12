Валютный рынок в контексте
+ Додати тему
Відповісти на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 лис, 2018 21:48
А президент то Чубарова опустил. Зря тот на Раде шоколадом давился под мотив молитвы с листочка зачитывая. Крым и ЛДР как я понял не входят в положение о военном положении. Там замораживаем. А вот ежели вдруг враг на нашу землю ступит.. Ухмы их тогда, а пока.... Прячем сало и гусей, ибо я не понял против кого такое ВП.
Эвген
Повідомлень: 247
З нами з: 23.05.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 50 раз.
Профіль
Додано: Пон 26 лис, 2018 21:52
Эвген написав:
Крым и ЛДР как я понял не входят в положение о военном положении.
Луганская область есть в списке
https://censor.net.ua/news/3099085/rada ... rany_video
Востаннє редагувалось
zРадио
в Пон 26 лис, 2018 21:53, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
Повідомлень: 788
З нами з: 02.05.18
Подякував: 61 раз.
Подякували: 536 раз.
Профіль
2
1
2
Додано: Пон 26 лис, 2018 21:52
Искатель написав:
И ... в Киеве не факт, а по регионам завтра увидим 30-ку на продаже
Для рост на 1 гривну это очень оптимистично. Да и в регионах всегда тяжело было с валютой, в отличии от Киева.
serega_rubin
Повідомлень: 602
З нами з: 22.01.15
Подякував: 31 раз.
Подякували: 227 раз.
Профіль
1
Додано: Пон 26 лис, 2018 21:53
Искатель написав: Искатель написав:
Завтра все будут открывать день продажей 29,50. Так, к сведению...
Это было написано до того, как 276-ю голосами "ЗА" ввели военное положение.
Теперь же думаю,что старт может быть гораздо выше.
И ... в Киеве не факт, а по регионам завтра увидим 30-ку на продаже.
Да с чего, какие курс 30, что поменялось, что изменилось, кто кого завтра будет атаковать, завтра всё будет также как сегодня, дворники будут мести мусор, кассиры будут пробивать чеки, маршрутки будут ездить с той же ритмичностью, что за паника я никак не въеду.
Осталось 30 дней/c/
freeze
4
Повідомлень: 8630
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2487 раз.
Подякували: 3478 раз.
Профіль
14
1
1
Додано: Пон 26 лис, 2018 21:59
Скупайте биткоин, он все ещё по курсу 28 на украинских биржах.
Востаннє редагувалось
Zebra
в Пон 26 лис, 2018 21:59, всього редагувалось 2 разів.
Zebra
Повідомлень: 6414
З нами з: 21.09.12
Подякував: 476 раз.
Подякували: 797 раз.
Профіль
Додано: Пон 26 лис, 2018 21:59
АТО за несколько часов...
ВП на 30 дней...
Xenon
Повідомлень: 3435
З нами з: 25.02.09
Подякував: 34 раз.
Подякували: 106 раз.
Профіль
Додано: Пон 26 лис, 2018 22:01
freeze написав:
что за паника я никак не въеду.
Давно вже треба було помітити, що боти і настамнети завжди йдуть в одній зв'язці.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
Повідомлень: 5922
З нами з: 01.08.15
Подякував: 774 раз.
Подякували: 917 раз.
Профіль
Додано: Пон 26 лис, 2018 22:02
Искатель написав: Alex2006 написав:
Делать какую-то аналитику, основываясь на статьях загон-портала - себя не уважать) Даже не заходя на страницу сразу могу сказать что там - Зелинский снова истеричит и пытается запугать оленей)
А очень зря. Никто там не истеричит, тупо констатация фактов. Кстати, цифры уже устарели... Завтра все будут открывать день продажей 29,50. Так, к сведению...
Ну да, ну да
)
Искатель написав: Искатель написав:
Завтра все будут открывать день продажей 29,50. Так, к сведению...
Это было написано до того, как 276-ю голосами "ЗА" ввели военное положение.
Теперь же думаю,что старт может быть гораздо выше.
И ... в Киеве не факт, а по регионам завтра увидим 30-ку на продаже.
А вот там уже надо будет не зевать
С какого перепугу? Как и ожидалось, ничего не поменялось. Выборы перенести не вышло, так хоть зарисовался как главнокомандующий и может какой-то рейтинг себе поднял.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
Повідомлень: 3327
З нами з: 13.06.15
Подякував: 92 раз.
Подякували: 441 раз.
Профіль
Додано: Пон 26 лис, 2018 22:02
Искатель написав: Искатель написав:
Завтра все будут открывать день продажей 29,50. Так, к сведению...
Это было написано до того, как 276-ю голосами "ЗА" ввели военное положение.
Теперь же думаю,что старт может быть гораздо выше.
И ... в Киеве не факт, а по регионам завтра увидим 30-ку на продаже.
А вот там уже надо будет не зевать
а можно не писать панические прогнозы?
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
prodigy
Повідомлень: 4337
З нами з: 03.12.13
Подякував: 1936 раз.
Подякували: 1197 раз.
Профіль
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
6501
1374746
Пон 26 лис, 2018 23:04 ЛОБ
13791
1570954
159
247276