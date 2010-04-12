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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 689368946895689668976898>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 940
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
131
5. более 75%
64%
599
Всього голосів : 940
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 22:03

Re: Валютный рынок в контексте

  KOKS написав:ты тут как я посмотрю вселенский чесун по 27.92 ржу

Кокс, иногда до обеда поднимайте свою задницу и заходите в банки...
Это без обиды...
:wink:
Востаннє редагувалось дарий в Пон 26 лис, 2018 22:06, всього редагувалось 2 разів.
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 22:05

  freeze написав:
  Искатель написав:
  Искатель написав:Завтра все будут открывать день продажей 29,50. Так, к сведению...


Это было написано до того, как 276-ю голосами "ЗА" ввели военное положение.
Теперь же думаю,что старт может быть гораздо выше.
И ... в Киеве не факт, а по регионам завтра увидим 30-ку на продаже.


Да с чего, какие курс 30, что поменялось, что изменилось, кто кого завтра будет атаковать, завтра всё будет также как сегодня, дворники будут мести мусор, кассиры будут пробивать чеки, маршрутки будут ездить с той же ритмичностью, что за паника я никак не въеду.
Осталось 30 дней/c/

Война началась. Просто пипл ещё не понял что произошло. Если Россия осознает безнаказанность что может открыто атаковать украинские войска. Следующим этапом будет открытая бомбардировка позиций на Донбассе. Все выразят озабоченность в мире и на этом все.

Можете бросить в меня тапками, но пока Путин жив под угрозой весь юго-восток страны.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 22:06

  zzzzzz написав:
Верховная Рада утвердила указ президента Петра Порошенко о введении военного положения.

За соответствующее решение проголосовали 276 депутатов.

Во время выступления в Раде президент сообщил, что частично изменил свой указ. Он предложил ввести военное положиние не по всей территории Украины, а только в 10 областях.

Речь идет об областях, расположенные вдоль российской, молдавской границы и на побережье Черного и Азовского морей.

В этот перечень входят Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Луганская, Донецкая, Сумская, Харьковская, Черниговская, Винницкая области.

В соответствии с указом президента, военное положение вводится с 9 часов 28 ноября.

Оно продлится 30 дней, то есть до 27 декабря.


А Винницкая область зачем в списке? По остальным понятно
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 22:07

  дарий написав:
  KOKS написав:ты тут как я посмотрю вселенский чесун по 27.92 ржу

Кокс, иногда поднимайте свою задницу и заходите в банки...
Это без обиды...
:wink:

Дурачки не верят что с самого утра укрэксим всем желающим наливал по 27.92
После вчерашних новостей надо было отрывать свою задницу и под дверьми сидеть на открытии. Хотя я очень удивился, что кроме меня все остальные пришли платить в кассу.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 22:08

  Mazay256 написав:
А Винницкая область зачем в списке? По остальным понятно


Приднестровье...
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 22:09

[quote="4509201:Zebra"][quote="4509188:freeze"][quote="4509177:Искатель"][quote="4509167:Искатель"]Завтра все будут открывать день продажей 29,50. Так, к сведению...

Это было написано до того, как 276-ю голосами "ЗА" ввели военное положение.
Теперь же думаю,что старт может быть гораздо выше.
И ... в Киеве не факт, а по регионам завтра увидим 30-ку на продаже.

Да с чего, какие курс 30, что поменялось, что изменилось, кто кого завтра будет атаковать, завтра всё будет также как сегодня, дворники будут мести мусор, кассиры будут пробивать чеки, маршрутки будут ездить с той же ритмичностью, что за паника я никак не въеду.
Осталось 30 дней
Война началась. Просто пипл ещё не понял что произошло. Если Россия осознает безнаказанность что может открыто атаковать украинские войска. Следующим этапом будет открытая бомбардировка позиций на Донбассе. Все выразят озабоченность в мире и на этом все.

Можете бросить в меня тапками, но пока Путин жив под угрозой весь юго-восток страны.

От Зебры точно не ожидал... вроде неглупый.
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 22:13

Re: Валютный рынок в контексте

Искатель написав:
  Искатель написав:Завтра все будут открывать день продажей 29,50. Так, к сведению...


Это было написано до того, как 276-ю голосами "ЗА" ввели военное положение.
Теперь же думаю,что старт может быть гораздо выше.
И ... в Киеве не факт, а по регионам завтра увидим 30-ку на продаже.

А вот там уже надо будет не зевать :)
А все же.
Было ли сегодня продолжение истории конфликта? Новые столкновения?
Имхо этот рост - сугубо ситуативный, на панических настроениях, усугубленный тем, что после распродаж у ритейла поднакопилась гривна. Будет ли завтра продолжение? Не факт. Если никаких обострений не будет, то и паника пойдёт на спад, можем съехать вниз так же быстро, как взлетели.
Как я понимаю, ВП в том формате, что его приняли, не меняет особо ничего, только позволяет провести дополнительную мобилизацию.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 22:14

  Zebra написав:Можете бросить в меня тапками, но пока Путин жив под угрозой весь юго-восток страны.

Не только юго-восток. И не только пока путин жив, после него могут выбрать такого же или еще хуже.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Пон 26 лис, 2018 22:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 22:15

Re: Валютный рынок в контексте

Но и северо-запад.
Vostock
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 22:18

  дарий написав:От Зебры точно не ожидал... вроде неглупый.

Я вчера тут всем сказал что в понедельник курс попрет вверх, походу кроме меня и тебя никто за баксов не побежал пока ещё по 27.9х отдавали
То что я пишу это те страхи которые движутся аленям. "А что если завтра война?"
Народ в массе своей темный. Завтра выйдут на работу и коллективом начнут обсуждать что в области ввели военное положение. Слово "война" на многих действует панически.
Помню друга в детстве разыграл что мы объявили войну Японии, он сильно испугался. Страх войны для многих людей это инстинктивный страх.
Zebra
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