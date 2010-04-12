Кокс, иногда до обеда поднимайте свою задницу и заходите в банки...
Это без обиды...
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 лис, 2018 22:03
Re: Валютный рынок в контексте
Кокс, иногда до обеда поднимайте свою задницу и заходите в банки...
Это без обиды...
Востаннє редагувалось дарий в Пон 26 лис, 2018 22:06, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 26 лис, 2018 22:05
Война началась. Просто пипл ещё не понял что произошло. Если Россия осознает безнаказанность что может открыто атаковать украинские войска. Следующим этапом будет открытая бомбардировка позиций на Донбассе. Все выразят озабоченность в мире и на этом все.
Можете бросить в меня тапками, но пока Путин жив под угрозой весь юго-восток страны.
Додано: Пон 26 лис, 2018 22:06
А Винницкая область зачем в списке? По остальным понятно
Додано: Пон 26 лис, 2018 22:07
Дурачки не верят что с самого утра укрэксим всем желающим наливал по 27.92
После вчерашних новостей надо было отрывать свою задницу и под дверьми сидеть на открытии. Хотя я очень удивился, что кроме меня все остальные пришли платить в кассу.
Додано: Пон 26 лис, 2018 22:08
Додано: Пон 26 лис, 2018 22:09
[quote="4509201:Zebra"][quote="4509188:freeze"][quote="4509177:Искатель"][quote="4509167:Искатель"]Завтра все будут открывать день продажей 29,50. Так, к сведению...
Это было написано до того, как 276-ю голосами "ЗА" ввели военное положение.
Теперь же думаю,что старт может быть гораздо выше.
И ... в Киеве не факт, а по регионам завтра увидим 30-ку на продаже.
Да с чего, какие курс 30, что поменялось, что изменилось, кто кого завтра будет атаковать, завтра всё будет также как сегодня, дворники будут мести мусор, кассиры будут пробивать чеки, маршрутки будут ездить с той же ритмичностью, что за паника я никак не въеду.
Осталось 30 дней
Война началась. Просто пипл ещё не понял что произошло. Если Россия осознает безнаказанность что может открыто атаковать украинские войска. Следующим этапом будет открытая бомбардировка позиций на Донбассе. Все выразят озабоченность в мире и на этом все.
Можете бросить в меня тапками, но пока Путин жив под угрозой весь юго-восток страны.
От Зебры точно не ожидал... вроде неглупый.
Додано: Пон 26 лис, 2018 22:13
Re: Валютный рынок в контексте
А все же.
Было ли сегодня продолжение истории конфликта? Новые столкновения?
Имхо этот рост - сугубо ситуативный, на панических настроениях, усугубленный тем, что после распродаж у ритейла поднакопилась гривна. Будет ли завтра продолжение? Не факт. Если никаких обострений не будет, то и паника пойдёт на спад, можем съехать вниз так же быстро, как взлетели.
Как я понимаю, ВП в том формате, что его приняли, не меняет особо ничего, только позволяет провести дополнительную мобилизацию.
Додано: Пон 26 лис, 2018 22:14
Не только юго-восток. И не только пока путин жив, после него могут выбрать такого же или еще хуже.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Пон 26 лис, 2018 22:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 26 лис, 2018 22:15
Re: Валютный рынок в контексте
Но и северо-запад.
Додано: Пон 26 лис, 2018 22:18
Я вчера тут всем сказал что в понедельник курс попрет вверх, походу кроме меня и тебя никто за баксов не побежал пока ещё по 27.9х отдавали
То что я пишу это те страхи которые движутся аленям. "А что если завтра война?"
Народ в массе своей темный. Завтра выйдут на работу и коллективом начнут обсуждать что в области ввели военное положение. Слово "война" на многих действует панически.
Помню друга в детстве разыграл что мы объявили войну Японии, он сильно испугался. Страх войны для многих людей это инстинктивный страх.
|