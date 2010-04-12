Додано: Пон 26 лис, 2018 22:09

[quote="4509201:Zebra"][quote="4509188:freeze"][quote="4509177:Искатель"][quote="4509167:Искатель"]Завтра все будут открывать день продажей 29,50. Так, к сведению...



Это было написано до того, как 276-ю голосами "ЗА" ввели военное положение.

Теперь же думаю,что старт может быть гораздо выше.

И ... в Киеве не факт, а по регионам завтра увидим 30-ку на продаже.



Да с чего, какие курс 30, что поменялось, что изменилось, кто кого завтра будет атаковать, завтра всё будет также как сегодня, дворники будут мести мусор, кассиры будут пробивать чеки, маршрутки будут ездить с той же ритмичностью, что за паника я никак не въеду.

Осталось 30 дней

Война началась. Просто пипл ещё не понял что произошло. Если Россия осознает безнаказанность что может открыто атаковать украинские войска. Следующим этапом будет открытая бомбардировка позиций на Донбассе. Все выразят озабоченность в мире и на этом все.



Можете бросить в меня тапками, но пока Путин жив под угрозой весь юго-восток страны.



От Зебры точно не ожидал... вроде неглупый.