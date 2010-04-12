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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 лис, 2018 22:19
Итак, Господа, мабуть, пора подводить итоги этой суточной паники...
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дарий
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Додано: Пон 26 лис, 2018 22:19
Если завтра покупка подтянется - подсолью немного.
П.С. Сегодня узнал, что на днях избили и ограбили моего валютчика, во дворе собственного частного дома. Ждали. Били жёстко. Унесли немного. Будьте осторожны, коллеги.
Только не юля
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vovan_prm
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Додано: Пон 26 лис, 2018 22:20
Zebra
вы ещё в Чернигове с такими настроениями ?
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
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pesikot
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Додано: Пон 26 лис, 2018 22:21
vovan_prm написав:Если завтра покупка подтянется - подсолью немного.
П.С. Сегодня узнал, что на днях избили и ограбили моего валютчика, во дворе собственного частного дома. Ждали. Били жёстко. Унесли немного. Будьте осторожны, коллеги.
Не вижу смысла в этих дерганьях, все равно к декабрю будет сезонный рост , будут бюджеты осваивать , благо Минфин валюту сливает на плюшки
Не забываем, в среду погашение на 6 млрд.грн !!
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Пон 26 лис, 2018 22:22
Vostock написав:
Но и северо-запад.
Предлагаю не упрощать проблему до путина. А что какой-нибудь шойгу не так будет действовать? Преемник обеспечит преемственность и внешней агрессии.
Израильтяне не уповали на смерть Хомейни и оказались правы
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Додано: Пон 26 лис, 2018 22:22
vovan_prm написав:
Если завтра покупка подтянется - подсолью немного.
П.С. Сегодня узнал, что на днях избили и ограбили моего валютчика, во дворе собственного частного дома. Ждали. Били жёстко. Унесли немного. Будьте осторожны, коллеги.
Не новость... такое происходит с завидной периодичностью....
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дарий
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Додано: Пон 26 лис, 2018 22:22
Виноват, Донецк тоже есть. Я больше про Крым, где официально Рувласть. И надежды читавшего Чубарова, что введение ВП первый шаг к освобождению Крыма.
А так...
ВП- крайний шаг для спасения государственности. Не понимаю, почему сейчас.
Есть добро депутатов, на 30 дней, с правом пролонгации как ВГК. И с мутным правом всех ограничений внутри страны для народа. Не, я понимаю, так надо для картинки перед большим миром, Боюсь, ставши ханом, возвращаться в президенты будет тяжко.
Завтра не только зелень, товары перед ней вверх попрут. Боюсь это не паника. ШОК.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 22:23
pesikot написав:Zebra
вы ещё в Чернигове с такими настроениями ?
Я абсолютно спокоен. Готовлюсь к загону.
Повторюсь, одним днём паника не ограничивается.
Сначала идёт отрицание.
Вспомните как курс с 26 вырос до 27. Куча народу тут начало сливаться. А я призывал потерпеть.
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Zebra
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Додано: Пон 26 лис, 2018 22:25
Zebra написав: дарий написав: KOKS написав:
ты тут как я посмотрю вселенский чесун по 27.92 ржу
Кокс, иногда поднимайте свою задницу и заходите в банки...
Это без обиды...
Дурачки не верят что с самого утра укрэксим всем желающим наливал по 27.92
После вчерашних новостей надо было отрывать свою задницу и под дверьми сидеть на открытии. Хотя я очень удивился, что кроме меня все остальные пришли платить в кассу.
Райффайзен до обеда по 28 наливал. И я проходил мимо, новости прочитал утром, поэтому увы без пасспорта.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 22:27
думаем вместе...
На моменте - Киев - до 29.20-29.40. Покупают на полмульта больше продажи.
Паниковские харьковские поставили продажу до 31...
Тоскливо, что покупка местами у них 29.20.
Наш колхоз продажу 33.5 выставил и не гугу.
Покупают при этом токо 28.20.
Тыщу баксов отдал бы за инфо по верхней точке....
Повод - есть, 43 уже было, выборы штука недешевая (а щас так точно). 50 дочухать могем-то, но ,блин, очень стремно.
Но то таке...
Либо,пора подсобить, и с самолетов посбрасывать немножко свеженького фиолетового бакса..
Востаннє редагувалось дарий
в Пон 26 лис, 2018 22:38, всього редагувалось 2 разів.
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