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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 68946895689668976898>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 940
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
131
5. более 75%
64%
599
Всього голосів : 940
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 22:19

Re: Валютный рынок в контексте

Итак, Господа, мабуть, пора подводить итоги этой суточной паники...
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 22:19

Re: Валютный рынок в контексте

Если завтра покупка подтянется - подсолью немного.
П.С. Сегодня узнал, что на днях избили и ограбили моего валютчика, во дворе собственного частного дома. Ждали. Били жёстко. Унесли немного. Будьте осторожны, коллеги.
Только не юля
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 22:20

Zebra
вы ещё в Чернигове с такими настроениями ?
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 22:21

  vovan_prm написав:Если завтра покупка подтянется - подсолью немного.
П.С. Сегодня узнал, что на днях избили и ограбили моего валютчика, во дворе собственного частного дома. Ждали. Били жёстко. Унесли немного. Будьте осторожны, коллеги.


Не вижу смысла в этих дерганьях, все равно к декабрю будет сезонный рост , будут бюджеты осваивать , благо Минфин валюту сливает на плюшки

Не забываем, в среду погашение на 6 млрд.грн !!
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 22:22

  Vostock написав:Но и северо-запад.


Предлагаю не упрощать проблему до путина. А что какой-нибудь шойгу не так будет действовать? Преемник обеспечит преемственность и внешней агрессии.

Израильтяне не уповали на смерть Хомейни и оказались правы
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 22:22

  vovan_prm написав:Если завтра покупка подтянется - подсолью немного.
П.С. Сегодня узнал, что на днях избили и ограбили моего валютчика, во дворе собственного частного дома. Ждали. Били жёстко. Унесли немного. Будьте осторожны, коллеги.


Не новость... такое происходит с завидной периодичностью.... :(
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 22:22

  zРадио написав:
  Эвген написав:Крым и ЛДР как я понял не входят в положение о военном положении.


Луганская область есть в списке

https://censor.net.ua/news/3099085/rada ... rany_video


Виноват, Донецк тоже есть. Я больше про Крым, где официально Рувласть. И надежды читавшего Чубарова, что введение ВП первый шаг к освобождению Крыма.

А так...
ВП- крайний шаг для спасения государственности. Не понимаю, почему сейчас.
Есть добро депутатов, на 30 дней, с правом пролонгации как ВГК. И с мутным правом всех ограничений внутри страны для народа. Не, я понимаю, так надо для картинки перед большим миром, Боюсь, ставши ханом, возвращаться в президенты будет тяжко.
Завтра не только зелень, товары перед ней вверх попрут. Боюсь это не паника. ШОК.
Эвген
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 22:23

  pesikot написав:Zebra
вы ещё в Чернигове с такими настроениями ?

Я абсолютно спокоен. Готовлюсь к загону.
Повторюсь, одним днём паника не ограничивается.
Сначала идёт отрицание.
Вспомните как курс с 26 вырос до 27. Куча народу тут начало сливаться. А я призывал потерпеть.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 22:25

  Zebra написав:
  дарий написав:
  KOKS написав:ты тут как я посмотрю вселенский чесун по 27.92 ржу

Кокс, иногда поднимайте свою задницу и заходите в банки...
Это без обиды...
:wink:

Дурачки не верят что с самого утра укрэксим всем желающим наливал по 27.92
После вчерашних новостей надо было отрывать свою задницу и под дверьми сидеть на открытии. Хотя я очень удивился, что кроме меня все остальные пришли платить в кассу.

Райффайзен до обеда по 28 наливал. И я проходил мимо, новости прочитал утром, поэтому увы без пасспорта.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 22:27

Re: Валютный рынок в контексте

думаем вместе...
На моменте - Киев - до 29.20-29.40. Покупают на полмульта больше продажи.
Паниковские харьковские поставили продажу до 31...
Тоскливо, что покупка местами у них 29.20.

Наш колхоз продажу 33.5 выставил и не гугу. :D
Покупают при этом токо 28.20. :oops:

Тыщу баксов отдал бы за инфо по верхней точке.... :|

Повод - есть, 43 уже было, выборы штука недешевая (а щас так точно). 50 дочухать могем-то, но ,блин, очень стремно.

Но то таке...

Либо,пора подсобить, и с самолетов посбрасывать немножко свеженького фиолетового бакса..
:D
Востаннє редагувалось дарий в Пон 26 лис, 2018 22:38, всього редагувалось 2 разів.
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